Tráfico con retenciones en la entrada a Madrid y en las carreteras a las playas andaluzas

Las carreteras españolas registran este domingo, última jornada de la operación retorno, las primeras retenciones en las entradas a Madrid por la A-3 a la altura de Fuentidueña de Tajo y en las carreteras andaluzas, principalmente de Cádiz y Huelva en dirección a Sevilla, informa EFE.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) se han registrado varios accidentes que han complicado la circulación. Uno de ellos ha ocurrido en la A-1 en el sentido entrada a Madrid, a la altura de San Agustín de Guadalix y otro en la A-44 en Dúrcal (Granada) en sentido Jaén, donde se ha incendiado un vehículo.

También ha ocurrido otro siniestro en la A-49, en Bonares (Huelva) en dirección a Sevilla y en la AP-7 en Bétera (Valencia) en sentido Alicante. Un último accidente se ha producido en la AP-7 en La Almetla del Mar (Tarragona) en sentido la capital tarraconense.

Además de circulación complicada por estos siniestros hay retenciones principalmente en Andalucía.

En Sevilla, en la AP-4 a la altura de Cabezas de San Juan; en Cádiz, en la A-48 en su incorporación a la A-4 con Chiclana y en la salida de Huelva, por la A-49, en San Juan del Puerto.

Otras retenciones tienen lugar en la A-45 en Valomojado (Toledo) en dirección Madrid; y en la A-8 en Laredo (Cantabria) hacia Bilbao.

Continúa cortada al tráfico por los incendios forestales la ZA-103, en el entorno de San Martín de Castañeda.

Desde que se inició la operación retorno, a las 15:00 horas del viernes, y hasta la medianoche de este domingo, se calcula que se habrán producido en España cinco millones de desplazamientos, de quienes terminan sus vacaciones de verano y de quienes empiezan las de septiembre.

Durante esta operación especial, Tráfico intensifica sus medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas.

Además se han instalado carriles reversibles en las zonas más conflictivas y se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos o el transporte de mercancías.EFE