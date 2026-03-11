Tres mujeres muertas en un incendio en Miranda de Ebro (Burgos) por un presunto caso de violencia machista

Las tres personas muertas la noche de este martes en el incendio declarado en un edificio de la parte antigua de Miranda de Ebro, en Burgos, son mujeres de 78, 58 y 23 años, y entre los cuatro heridos hay dos menores, de 7 y 11 años.

El servicio autonómico del 112 ha informado de las edades de las víctimas mortales con datos facilitados por la Policía Local de Miranda al Centro Coordinador de Emergencias. También se ha informado de la detención de un hombre acusado de provocar el fuego en la vivienda.

Un hombre ha sido detenido esta mañana por su posible relación con el incendio. El presunto asesino, de nacionalidad española, se ha presentado en la comisaría de Miranda al saber que le estaban buscando y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si bien la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado en su perfil de X que están recabando datos por "un presunto caso de violencia de género en la provincia de Burgos".

El incendio se declaró en torno a las 22:45 horas en un edificio de pocas alturas situado en el número 10 de la calle Fuente, y en un primer aviso se alertó de que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias, que enviaron dos unidades de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria. También acudió una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Pablo Gómez, ha explicado a EFE que por el momento de desconocen las causas del incendio, que ya investiga la Policía Nacional.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, comparecerán este miércoles ante los medios para informar sobre el incendio.

También tiene prevista una rueda de prensa la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, que ha declarado tres días de luto oficial en Miranda de Ebro. Además, se ha convocado un minuto de silencio este mediodía por las víctimas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un mensaje en la red social X, se ha mostrado consternado por el incendio y ha transmitido su pésame y cariño a las familias de las fallecidas, con el deseo de una pronta recuperación de los heridos.

Además, ha enviado un mensaje de fuerza a Miranda de Ebro en estos "momentos tan duros" y ha anunciado que estará en el minuto de silencio en el ayuntamiento.

Ello ha conllevado que Mañueco, candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en los comicios autonómicos del próximo domingo, haya anulado su agenda electoral de esta mañana.

"Estamos consternados por lo acontecido en el incendio ocurrido esta noche en Miranda de Ebro. Todo nuestro apoyo a los y las mirandesas, nuestras condolencias a familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación a las personas heridas", ha trasladado, por su parte, el líder del PSOE en esta comunidad, Carlos Martínez, a través de su cuenta en X.

Martínez, que es el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, mantiene la agenda electoral y guardará un minuto de silencio en el acto previsto esta mañana en Toro (Zamora).