EDUCACIÓN

Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 26 y 27 de noviembre

  • Los convocantes denuncian que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del PIB
  • El paro laboral responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid
Vista de la manifestación ante la Asamblea de Madrid en defensa de la universidad pública este jueves. FERNANDO VILLAR (EFE)

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

