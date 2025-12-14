Valencia suspende clases en 35 centros de zonas inundables y pide "precaución"

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las clases este lunes por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo.

En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros, según un comunicado del Ayuntamiento.

Tras el último episodio de fuertes lluvias las direcciones de los centros de Pinedo y El Saler mantuvieron una reunión con las área de Emergencias del Ayuntamiento y Educación y se decidió de forma consensuada que con alerta naranja por lluvias los centros educativos de las dos pedanías tendrían un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa.

Esta decisión se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares.

Todas las medidas para el lunes se han adoptado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de las 18.00 horas de este domingo tras conocer que en la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) se ha informado de que a partir de las 06.00 horas del lunes la alerta pasará a ser naranja por lluvias y tormentas y se mantendrá hasta el mediodía.

Por ello se ha decidido el cierre de la actividad docente en los centros ya determinados por el Ayuntamiento para las situación de alerta naranja por lluvias, lo que ya se ha comunicado a los centros educativos afectados.

El Ayuntamiento mantiene abiertos esta noche los tres Centros de Atención de Emergencias sociales (CAES) y, al estar completas todas las plazas, para esta noche se abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo.

Precaución

El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que se mantienen las alertas y sigue pidiendo "precaución" a la población y evitar desplazamientos a zonas inundables, a cauces y barrancos por si hay acumulación de agua.

Valderrama ha señalado, tras la reunión de coordinación con las agencias implicadas en la Emergencia en l'Eliana (Valencia), que no se han producido durante la jornada incidentes relevantes y ha agradecido el comportamiento ciudadano, ya que se ha reducido "drásticamente" la circulación de vehículos garantizando "una mayor seguridad".

Valderrama ha pedido a los ciudadanos que estén pendientes de las indicaciones que den sus responsables tanto municipales como a las indicaciones que se transmitan desde el 112 y también que informen de cualquier incidente o cualquier emergencia que pueda ocurrir a través de este teléfono de Emergencias.

Recuerda asimismo mantenerse informados por los medios de comunicación o los canales de comunicación oficiales, la red social X del 112 o la aplicación del 112, donde tienen toda la información, así como recomendaciones de autoprotección ante cualquier situación que se pueda producir.

"Seguimos manteniendo las mismas recomendaciones que hemos comentado esta mañana, es decir, que no crucen zonas inundables y, que se mantengan alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación", ha manifestado.