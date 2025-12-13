Transparencia total
Protección Civil pide evitar desplazamientos por fuertes lluvias en el litoral de Valencia

  • Las precipitaciones intensas comenzarán al mediodía de este domingo y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables
  • Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado
Un mensaje de alerta de Protección Civil pide a la población evitar desplazamientos y zonas inundables
Un mensaje de alerta de Protección Civil enviado a las 19:23 horas de este sábado advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables, informa EFE.

Un estudio afirma que lluvias extremas como las de la dana en València podrían repetirse cada 47 años

Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y avisa de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales. También Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta roja en todo el litoral de Valencia.

