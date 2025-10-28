Un estudio afirma que lluvias extremas como las de la dana en València podrían repetirse cada 47 años

Lluvias extremas como la dana en València podrían repetirse cada 47 años, según un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Esta investigación del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la UPC-BarcelonaTech ha analizado la posibilidad de repetición de precipitaciones extremas en València, lo que técnicamente se denomina como período de retorno, informa EFE.

El CPSV de la UPC estudió, a partir de series de 350 estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el volumen de lluvia registrado el 29 de octubre de 2024, que fue de 710,8 mm en 24 horas. Los investigadores estimaron que lo que ocurrió en València hace un año y que causó más de 200 fallecidos, no fue un fenómeno excepcional único, sino un evento "con una probabilidad significativa de repetirse", ha informado la UPC.

Hasta el presente, los estudios habían estimado que el periodo de retorno de lluvias (concepto técnico que alude a la posibilidad de volver a repetirse el fenómeno) de esa magnitud podría ser de 500 años. Sin embargo, este nuevo estudio señala que el período de retorno sería mucho menor, de 47 años. De hecho, los investigadores de la UPC han determinado que, a 500 años vista, la precipitación en 24 horas podría superar los 1.600 mm, es decir, más del doble del volumen de agua de la dana de hace un año.

Sin llegar a la intensidad de la dana de València, cada década podrían producirse lluvias muy intensas también, de más de 400 mm diarios. Con estos datos, los investigadores del CPSV reclaman una actualización urgente de los estudios de riesgo de precipitaciones y de los planes urbanísticos, tal como exige la Ley del Suelo de 2008.

También proponen revisar los mapas de peligrosidad de inundación, incorporando las nuevas series de datos y escenarios de cambio climático, así como prohibir nuevas urbanizaciones en zonas inundables.