Vox sigue su propia ruta en un momento crucial para el poder autonómico del PP

Vox mantiene rumbo fijo sin desviarse un milímetro de la estrategia para ampliar su electorado en un momento crucial para el poder autonómico del PP con gobiernos aún por formar en Extremadura y Aragón y con próximas elecciones en Castilla y León y Andalucía, según recoge EFE.

"Nada va a distraernos", repite insistentemente el presidente de Vox, Santiago Abascal, así como el resto de dirigentes, impasibles a las presiones y las críticas contra la ruta marcada por la cúpula, procedentes tanto de voces externas al partido como de quienes aún forman parte de él pero ya sin cargos de responsabilidad.

Su voto en contra este viernes por segunda vez a la investidura de María Guardiola (PP) en Extremadura, en contraste con las buenas expectativas en las negociaciones para mantener en el gobierno de Aragón a su compañero Jorge Azcón, revela una maniobra perfectamente diseñada para dejar en evidencia a la dirección nacional del Partido Popular con su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza.

Dominio del tablero político

Demuestran a Génova que la continuidad de sus feudos autonómicos depende exclusivamente de Vox, que es quien domina el tablero político y decide si les mantiene como ocurrió en la Comunidad Valenciana o se lo impide como ha ocurrido hasta ahora con Guardiola.

Desde la calle Bambú, donde se encuentra la sede del partido de Abascal, insisten en trasladar la idea de que mientras el valenciano Juanfran Pérez Llorca aceptó las exigencias de Vox, la extremeña se resiste y que por tanto la posible repetición en mayo de las elecciones en Extremadura es responsabilidad exclusiva de ella.

En los comentarios de los dirigentes de Vox ya se intuía la semana pasada que la decisión podría estar tomada de antemano, a la espera del resultado electoral de Castilla y León el 15 de marzo y con la intención también de hacer ver que "hay 17 PP diferentes", tantos como comunidades autónomas, como recalcan continuamente.

Control del partido

Pero que Vox no permita intromisiones en su estrategia también es un mensaje interno para sus cargos y sus afiliados, como ha quedado patente con la reacción de la cúpula a los conflictos con el diputado y ex secretario general del partido Javier Ortega Smith, y con el hasta ahora líder en Murcia, José Ángel Antelo.

Enfrentamientos que han derivado en la expulsión definitiva y la pérdida de la condición de afiliado de Ortega Smith y en la suspensión de sus derechos como afiliado y la inhabilitación para cualquier cargo en el partido o en su representación de Antelo.

El primero por no acatar la decisión de la Ejecutiva nacional de dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y el segundo por negarse a abandonar la presidencia de la formación en su región.

A la dirección nacional no le ha temblado el pulso tampoco esta vez para apartar a quienes les contradicen e incumplen sus órdenes como ya hizo con otros miembros destacados del partido como Iván Espinosa de los Monteros, Juan García-Gallardo, Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso o Rocío Monasterio, entre otros.

Determinación de la cúpula

La determinación de la cúpula de mantener su posición de fuerza sin que nadie se cruce en su camino ni le marque la agenda es tal que están convencidos de que ni las crisis internas ni los bloqueos de los gobiernos autonómicos les perjudicará. Es más, creen que su electorado les premiará.

Prevén que la tendencia al alza ya confirmada en Extremadura y Aragón continuará dentro de una semana en Castilla y León, donde Vox espera lograr nuevamente la llave de gobierno.

A este respecto, fuentes de Vox precisan a EFE que el posible crecimiento no será tan acusado como en los comicios extremeños y aragoneses, porque la formación parte de un porcentaje de voto bastante más alto, el 17,9%. Llegar al 20% de apoyos que le atribuyen algunas encuestas, dicen, sería un resultado más que excelente.