La Xunta dice que el pacto secreto con Altri lo firmó un conselleiro como un "negocio jurídico privado"

El 1 de octubre de 2021, el entonces vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmó con Altri un memorando de entendimiento para su instalación en Galicia. La existencia del documento es conocida porque la propia empresa lo reveló en un comunicado oficial al regulador de los mercados de valores de Portugal y en una nota informativa en su web. Sin embargo, su contenido permanece secreto y la Xunta acaba de denegar el acceso al mismo amparándose en la Ley de Transparencia, argumentando que el conselleiro no lo firmó como miembro del Gobierno gallego, sino en el marco de un negocio jurídico privado.

La instalación de Altri en Galicia no nació de la iniciativa de esa firma sino de la Xunta. En 2021, el Gobierno gallego creó la empresa Impulsa Galicia junto con socios privados para impulsar proyectos tractores con fondos europeos Next Generation. En esta empresa, en la que la Xunta decidió no ser el accionista mayoritario, sino quedarse al límite del 50% de la participación, la presidencia la ejerce quien ostenta en cada momento el cargo de conselleiro de Economía. Y fue Impulsa Galicia la que decidió promover un proyecto de transformación de madera en fibras textiles, eligiendo a Altri para hacerlo.

En Impulsa Galicia están presentes Abanca, con el 38% del capital, Reganosa con el 12%, y Sogama con el 10%. La Xunta tiene una participación directa del 40%, pero al tener también participaciones en Sogama y Reganosa, su participación total en Impulsa Galicia es del 48,2%. El Consello de Contas señala que, con independencia de las cifras específicas de capital público, es evidente el control público de Impulsa Galicia por parte de la Xunta, que ostenta su presidencia. En este sentido, ha reclamado ya más transparencia sobre su funcionamiento.

Sin embargo, la Xunta no quiere ser transparente con respecto al funcionamiento de Impulsa Galicia, como ya respondió al Consello de Contas, al Parlamento de Galicia y como acaba de dejar por escrito en respuesta a una petición oficial de transparencia realizada por Praza.gal para tener acceso al memorando firmado con Altri.

Praza.gal recurrió su negativa inicial ante la Comisión da Transparencia de Galicia, alegando, entre otras cuestiones, que el documento está en poder de la Xunta por estar firmado por un conselleiro de la misma. Sin embargo, la respuesta del Gobierno gallego fue que "lo relevante no es el cargo público que pueda tener quien firma un documento, si no la condición en la que lo firma, y ​​en este caso, el documento está firmado por una persona que actúa en su condición de titular de una entidad mercantil privada, representándola en un negocio jurídico privado, y no en su condición de cargo público (titular de una Consellería) en nombre y representación de la administración autonómica".

Es decir, aunque Francisco Conde era presidente de Impulsa Galicia por ser conselleiro de Economía, la Xunta asegura que no firmó el acuerdo con Altri en nombre de Impulsa Galicia por ser conselleiro, sino como representante de la empresa "en un negocio jurídico privado".

La Xunta se desvincula además del acuerdo que abrió las puertas de Galicia a Altri y señala que "no fue elaborado ni adquirido por la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones, sino que se trata de un documento de carácter privado, elaborado por una persona jurídica independiente, y que no está incluido en el ámbito de aplicación del régimen de transparencia pasiva". Incluso dice que Impulsa Galicia, creada por ella misma para una función supuestamente de interés público como la atracción de proyectos industriales al país, "no presta servicios públicos ni ejerce competencias administrativas".

Praza.gal centró sus alegaciones en que la Ley de Transparencia contempla como "información pública" todos los documentos "que obren en poder" de una Administración y que fuesen "adquiridos en el ejercicio de sus funciones", ya que una de las funciones de la Xunta en este caso era crear Impulsa Galicia, participar en su accionariado y ocupar su presidencia. Sin embargo, la Comisión de Transparencia no da una respuesta directa a esta alegación y deniega el acceso al documento, centrándose en que Francisco Conde lo firmó como presidente de una empresa privada, obviando que ocupaba dicho cargo por sus funciones como conselleiro de la Xunta.