La Xunta elogia la “enorme ventaja” de tener empresas militares en Galicia “en el actual contexto global”

Al mismo tiempo que parte de su Gobierno participaba este martes en la misa de la Traslación en la catedral de Santiago, en la que el arzobispo Francisco Prieto volvió a pedir la paz en el mundo y la protección de las personas más frágiles, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, elogiaba la “enorme ventaja” de que “en el actual contexto global” haya en Galicia empresas militares. Así lo afirmó durante una visita en Nigrán a las instalaciones de Delta Vigo, donde reiteró el apoyo de la Xunta a las industrias de seguridad, defensa y aeroespaciales con 183 millones de euros públicos hasta 2030.

Según Rueda, empresas gallegas como Delta Vigo “contribuyen a situar a Galicia como un referente en el sector aeroespacial y de la defensa”. El presidente destacó la importancia de “estar preparados” en sectores punteros como “la tecnología de navegación aérea, el ferrocarril del futuro o la defensa” por la “enorme ventaja” que supone para los territorios “en el actual contexto global”. Un contexto que no explicitó, pero que la Xunta viene vinculando a las oportunidades que supone la militarización de la economía y sus “crecientes oportunidades”.

En esa línea, el presidente subrayó “entre otras medidas, la primera iniciativa estratégica de seguridad, defensa y aeroespacio de Galicia que se aprobó este verano”. “Contará con una inversión pública de 183 millones de euros hasta 2030, lo que permitirá movilizar 900 millones de euros”, recordó la Xunta.

La apuesta de la Xunta por la militarización de la economía llega al mismo tiempo que el Gobierno gallego intenta aprovechar otros desastres globales —como el cambio climático, con la presentación de Galicia como “refugio climático” para el turismo— o locales —como el envejecimiento de la población, “nicho de mercado” para nuevas empresas—.