La Xunta prevé mantener o aumentar la espera quirúrgica en 2026 en la mayoría de áreas sanitarias

Los Acuerdos de Gestión (ADX) son una fórmula que el Servicio Gallego de Salud emplea desde hace media década para fijar objetivos anuales de organización interna y de atención a la población. El Gobierno gallego los materializa como pactos firmados entre la Gerencia del Sergas y los responsables de cada una de las siete áreas sanitarias, que rubrican metas concretas, muchas de ellas expresadas numéricamente, cuyo grado de cumplimiento la propia Consellería de Sanidad está evitando revelar a posteriori.

Entre los indicadores medibles para los que estos acuerdos de gestión fijan objetivos anuales se encuentran las listas de espera quirúrgica. En este 2026, en la mayoría de las áreas sanitarias el pronóstico es que los tiempos medios de demora para acceder a una operación apenas se reduzcan o incluso aumenten, según los ADX firmados a comienzos de febrero.

El objetivo más inmediato que fijan en este ámbito los ADX es la demora quirúrgica media en el mes de junio, es decir, la media de días que espera cada paciente desde su inclusión efectiva en la lista, la denominada lista “estructural”. Las cifras oscilan entre los 77 días que esperan tener de media en el área sanitaria de Santiago y los 54 de la de Lugo.

Como muestran los gráficos que acompañan esta información, el cumplimiento de los objetivos de los ADX implicaría que a mediados de este año únicamente el área de Santiago-Barbanza experimentase una reducción significativa de la espera media. Prevén que haya que esperar casi nueve días menos en comparación con junio de 2025, cuando había experimentado una subida muy notable, hasta superar los 85.

En el área de A Coruña-Cee la expectativa es reducir la demora media unos dos días y en las demás, apenas un día, con dos excepciones: Lugo y Ourense. Para el área ourensana lo pactado es una espera media de 61 días y medio en junio de 2026, es decir, exactamente el mismo dato publicado por el Sergas como real para junio de 2025. Y en el área lucense la gerencia contempla una demora media de 54 días: un año antes eran 53,9.

El segundo umbral para el que los ADX fijan objetivos concretos de espera quirúrgica es el final del año, diciembre de 2026. En este caso aún no es posible realizar una comparación con los datos reales del cierre de 2025, que el Sergas todavía no ha publicado, por lo que la referencia más próxima son las cifras del cierre de 2024.

Más espera que en 2024 en cuatro de las siete áreas

Al realizar esa comparación, los objetivos de descenso de la demora quirúrgica solo se encuentran en tres áreas encabezadas por la de Ourense, donde prevén que la demora media sea de 62 días, una semana menos que al cierre de 2024, año marcado por sus malos datos. En la de A Coruña se proponen que a finales de 2026 haya que esperar de media cuatro días menos que al cierre de 2024 —74 días y medio frente a 78 y medio— y en la de Pontevedra una reducción de tres días, hasta los 59.

En las otras cuatro áreas el propio Sergas asume que la demora quirúrgica seguirá siendo más elevada cuando termine este año que a finales de 2024. El incremento más acusado sería el de Lugo, con siete días y medio más hasta llegar a los 55; en Vigo el objetivo es cerrar el ejercicio con una demora media de 70 días frente a los menos de 64 de finales de 2024. Mientras, tanto en Santiago como en Ferrol la previsión es que la espera media sea unos cinco días superior a la registrada al cierre de aquel año.

Enésima reforma de la Xunta en los centros de salud tras otro modelo frustrado y seis años de trabajo sin resultado Ver más

El Sergas traza estos objetivos por áreas en un contexto en el que el dato más reciente para el conjunto del sistema situaba en junio del año pasado la espera media quirúrgica en 69 días. El dato, ligeramente inferior al del cierre de 2024, siguió siendo mucho más elevado que el alcanzado justo antes de la pandemia de la COVID, cuando se había situado en algo menos de 55 días al finalizar 2019.

Pese a estas cifras, la propia Consellería de Sanidad señala la “reducción en los tiempos de acceso a cirugías” como una de las “prioridades más destacadas” de los Acuerdos de Gestión para 2026. Tras su firma, el conselleiro señaló los ADX como muestra de la “voluntad de la Xunta de ofrecer a la ciudadanía tiempos de acceso cada vez más cortos poniendo el acceso en las prioridades clínicas”.

Se trata, matizó Antonio Gómez Caamaño, de un objetivo con “dificultades”. Estos obstáculos, considera, se deben a razones ajenas a la gestión del Gobierno gallego. Cita como causas el “escenario marcado por la falta de profesionales” y “las huelgas contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad”. El Ministerio, precisamente, acaba de lanzar su plan para “unificar” y “modernizar” la información de las listas de espera en todo el Estado apelando, entre otras razones, a una “creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas” al respecto.