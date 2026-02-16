Enésima reforma de la Xunta en los centros de salud tras otro modelo frustrado y seis años de trabajo sin resultado

Un déjà vu. El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, avanzó el pasado martes en el Parlamento la creación de dos grupos de trabajo para impulsar una reforma de la atención primaria que será presentada antes del verano. Es otra vuelta más de la Xunta en la búsqueda de un nuevo modelo para los centros de salud y los PAC (Puntos de Atención Continuada), después de que el presentado también por Caamaño a los sindicatos el pasado otoño fracasara ante el rechazo frontal del personal sanitario y varias convocatorias de huelga.

Un nuevo proyecto a la vista —salpicado de medidas aisladas también contestadas por el personal— mientras el Sergas negocia desde hace seis años, precisamente, un nuevo modelo para la atención primaria con cientos de profesionales. En 15 grupos de trabajo (en este caso llamados comisiones técnicas) y con el diagnóstico y las medidas a aplicar redactadas, pero sin hacerse públicas.

Tras la presentación de aquel plan para la primaria en octubre, sindicatos y otras entidades —con el apoyo a las protestas del sector sanitario en pleno— convocaron varias jornadas de huelga. Tras largas y urgentes negociaciones con el Sergas, que acabó por aceptar buena parte de las demandas, tan solo CIG-Saúde y O’Mega mantuvieron los paros. CCOO, CSIF, UGT o Simega celebraron unos compromisos en los que Sanidad basa ahora su enésimo intento de reforma de la atención primaria para “adaptarla a las necesidades actuales de la asistencia, teniendo en cuenta tanto a pacientes como a profesionales”.

Para hacerla “efectiva”, Caamaño anunció en el Parlamento la creación de dos grupos de trabajo: uno de recursos humanos “centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo” y otro en el ámbito asistencial para “adaptar los tiempos y número de consultas de los médicos a las necesidades de una asistencia más humanizada y de calidad”.

Mientras estos dos nuevos grupos de trabajo se forman, el Consello Técnico de Atención Primaria (CTAP) —un órgano colegiado creado en 2019, presidido por el conselleiro y con representantes de sociedades científicas, colegios, sindicatos y asociaciones profesionales— sigue a la espera de que se convoque una nueva reunión tras la última celebrada el pasado mes de junio.

En esa próxima reunión, aún sin fecha pese a estar prevista en septiembre, debería darse el visto bueno al informe final con las conclusiones para un nuevo modelo de atención primaria, tras las aportaciones y alegaciones de psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, fisioterapeutas, odontólogos o personal administrativo. Un documento aprobado por unanimidad de las 23 entidades todavía presentes y también por Sanidad, que ni es público ni ha sido aprobado definitivamente.

Este documento, “para establecer los mapas de competencias de los diferentes estamentos profesionales de atención primaria”, según especifica la Consellería, fue presentado en el Consello de Dirección del Sergas y difundido entre los órganos de dirección de la Consellería de Sanidade y de las áreas sanitarias. Profesionales que participaron en su redacción y debate advierten de que incluye medidas “para implementar ya” junto a otras que precisarían de “recursos económicos”. Y recuerdan que la mayoría de puntos abordados coinciden con los que reclaman los sindicatos y organizaciones médicas que provocaron las últimas movilizaciones y huelgas.

Desde Sanidad, por su parte, aclaran que ese trabajo fruto de seis años de debates y análisis “se entiende como una primera aproximación y un documento abierto al que se pueden incorporar las nuevas aportaciones que se consideren oportunas”. Después de seis años de debates y propuestas.

Ana Lestón, secretaria nacional de CIG-Saúde, sindicato mayoritario en la sanidad en Galicia, asegura que es “difícil de entender” el modus operandi de la Consellería a la hora de abordar el cambio de la atención primaria; y aclara que en la última mesa sectorial Sanidad se limitó a indicar que los grupos de trabajo creados ahora se centrarían “en los términos acordados con los sindicatos que desconvocaron la huelga” hace ya algunas semanas.

“La situación es de incertidumbre total”, añade Lestón, que preguntada sobre si el Sergas tiene o no en cuenta los trabajos llevados a cabo en el CTAP durante tantos años, indica que sí se “hace referencia” a algunas aportaciones pero sin detalle. “No sabemos en qué queda la cosa ni qué quieren hacer más allá de titulares y anuncios sin concretar”, insiste, quien recuerda que desde la llegada de Caamaño a la Consellería “no se hizo nada”. “Ahora nos dicen que empiezan a trabajar en un nuevo modelo que llevamos reclamando desde hace dos años, un período en blanco que ahora terminará con unas conclusiones para esa reforma que no llegarán antes de abril o mayo”, añade.

Otra vuelta más. Mientras, el conselleiro informó en la Cámara del “cumplimiento” de varios de los compromisos “cerrados con los sindicatos” antes de las últimas jornadas de huelga que solo secundaron CIG-Saúde y O’Mega. Así, dio cuenta de la progresiva reconversión de las vacantes de la categoría de facultativo especialista de atención primaria en plazas de medicina de familia, de avances en la voluntariedad para cubrir las guardias en los PAC de forma incentivada o de un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá terminar este año. También de los acuerdos para reforzar la continuidad asistencial, potenciar la labor investigadora o para la mejora de las condiciones del personal enfermero y médico en los PAC.

Medidas que, en muchos casos, ya habían sido tratadas en el Consello Técnico de Atención Primaria, cuyos trabajos el Sergas aclara ahora que “sirven de fundamento para la labor de los grupos de trabajo internos constituidos en la Consellería de Sanidade para abordar la reforma de la atención primaria, conforme a lo acordado con las fuerzas sindicales el pasado otoño”. El trabajo en 15 grupos de trabajo durante seis años como base para dos nuevos grupos de trabajo.

Críticas de BNG y PSdeG

Al tiempo, y ante el anuncio de los trabajos para un nuevo intento de reforma, la oposición lamentó la “falta de explicaciones” del conselleiro ante la “crisis de la atención primaria”. La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, acusó a la Xunta de “huir de sus responsabilidades” y señaló que un “verdadero refuerzo” de los centros de salud y de los PAC “debería comenzar por un plan integral con más profesionales, mejor accesibilidad, menos tiempos de espera, más financiación y apoyo organizativo”.

La diputada del BNG Montse Prado, por su parte, criticó la falta de un plan para la atención primaria, que cree que el PP ve “como cosa de andar por casa, atendiendo enfermos como si colocasen ladrillos”. Además, advirtió de la situación de “excepcionalidad permanente” que atribuye a una Xunta que “no es capaz de planificar los y las profesionales que se precisan”.