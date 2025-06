Keep it Cutre: "Aún se nos exige más a las mujeres y se nos dice que no somos tan graciosas"

Ángela Henche y Albanta San Román empezaron su podcast con la pregunta con la que se hacen realidad todas las ideas aparentemente peregrinas: ¿Por qué no? Además de trabajar juntas en una tienda de ropa interior —eso une que no veas— ambas eran creadoras de contenido en Youtube. Con una conexión mental total, decidieron poner un micrófono entre ambas para registrar sus vertiginosas conversaciones y el resto ya es historia de Keep it Cutre, el podcast de éxito (principalmente) entre los millennials en el que la pareja reflexiona sobre las preocupaciones compartidas por toda una generación que mira al futuro con incertidumbre desde un presente tampoco demasiado alentador. Con un sentido del humor desbordante, el nombre de Keep it Cutre surge por un lado del deseo de mantener la esencia más primitiva de las cosas sin postureos y, por otro, de un lema bien chisposo: Para qué hacer las cosas bien cuando puedes hacerlas regulín.

Las dos influencers y comunicadoras reciben este miércoles 11 de junio en el Ateneo de Madrid el Premio Jóvenes infoLibre al mejor Podcast por su capacidad para abordar temas sociales, culturales y personales desde una perspectiva crítica y feminista. Con desenfado y profundidad, se ha convertido en un espacio de reflexión para una audiencia joven que busca conversaciones honestas y sin filtros. Como una única persona con dos cabezas pensantes que en realidad son solo una conversan con infoLibre.

¿Quiénes sois Keep it cutre?

Somos Ángela y Albanta, dos amigas que se conocieron gracias a crear contenido en YouTube y en 2019 decidieron empezar con este proyecto.

¿De dónde venís y cómo habéis llegado hasta donde estáis?

Ambas venimos de crear contenido en redes sociales, cada una con su esencia y hemos llegado hasta aquí con mucho curro, aunque siempre llevemos la cutrez por bandera.

¿Qué supone para vosotras este premio de infoLibre?

Un reconocimiento a años y años haciendo un proyecto en el que nuestros valores siempre han estado por encima de todo y un “pues tan mal no lo hemos hecho, ¿no?”

¿Diríais que hay una gran brecha entre los medios de comunicación 'de toda la vida' y las nuevas maneras de informarse de los más jóvenes? Vosotras sois un ejemplo, desde luego.

Al principio sí. Los medios tradicionales vieron las nuevas formas de comunicar como una amenaza y nos dieron mucha caña pero a día de hoy todos hemos entendido que hay espacio para todos y que juntar fuerzas te abre muchas más puertas que ir con el cuchillo en la mano.

¿Este premio es un puente, una forma de acercar a generaciones diferentes que, por lo general, apenas se conocen y casi se miran con recelo?

Si, siempre es interesante escuchar discursos de otras generaciones estés de acuerdo con ellos o no. No solo los mayores tienen que adaptarse a las nuevas formas de comunicar, los jóvenes también tenemos que escuchar y aprender para no cometer los mismo errores del pasado.

Habláis de todo tipo de temas, algo que varía también en función de vuestro invitado. ¿Qué temas son los que más os preocupan y más espacio ocupan en vuestros programas?

Si algo caracteriza a Keep it cutre es que el oyente nunca sabe qué puede encontrarse. A decir verdad, no lo sabemos ni nosotras. Nos obsesiona el presente: la situación de la juventud, el amor en tiempos de ghosting, la precariedad, la evolución de jóvenes a adultas… Y todo eso se cuela en cada programa, a veces a través del análisis de la cultura pop, otras en forma de anécdota y casi siempre en las entrevistas a nuestros invitados.

El humor no es evasión, es herramienta. Es autodefensa

No es que sea un eje vertebrador, pero un poco sí, por eso el feminismo nunca falta. ¿Puede ser vuestra batalla principal, el tema del que más os gusta hablar con total libertad?

No es que sea el tema del que más nos gusta hablar, es que se cuela en todo lo que hacemos. El feminismo es transversal y es urgente. No es solo una etiqueta o un tema: es una forma de mirar el mundo. Y nos gusta hablar de él sin solemnidad, con humor y con mucha libertad. Para que entre mejor, para que duela menos, y sobre todo para que se entienda.

Os he escuchado recordar a Las Sinsombrero o comentar lo avanzada que era la Segunda República con tanta presencia femenina que luego fue borrada por el franquismo. ¿Veis importante también hacer esa labor de recuperación de la memoria?

Sí, es esencial. Si no sabemos de dónde venimos, es muy fácil que nos vendan cualquier cosa como novedad y, sobre todo, volver a repetir errores. Recuperar esa memoria es construir linaje. Y sin linaje no hay revolución.

Reivindicamos la risa como acto político

Cada vez hay más mujeres en comedia, programas de radio y tele, podcasts... ¿Llegó al fin el momento? ¿Nos recomendáis algunos nombres?

Ha llegado... pero con condiciones. Estamos, sí, pero aún se nos exige más, se nos mira con lupa y se nos dice que no somos tan graciosas. Aun así, hay una generación increíble de mujeres haciéndolo brutal: Beatriz Serrano, Henar Álvarez, Inés Hernand, Carolina Iglesias, Victoria Martín, Lalachus, Andrea Compton… Y un montón más. Es un gustazo compartir tiempo y espacio con compañeras tan talentosas.

¿Las redes sociales tienen algo bueno o son tan 'terribles' como se avisa tantísimo desde el mundo 'boomer’?

Tienen sus cosas, claro. Pero son también espacio de encuentro, de humor, de denuncia y de comunidad. El problema no son las redes, es cómo las usamos. Y también cómo nos educan —o nos dejan de educar, mejor dicho— sobre cómo usarlas.

¿Con ironía y humor se puede hablar de todo, sobre todo de los temas que nos afectan a todos y de los que a veces no hablamos a las claras?

Sí, y además se debe. El humor no es evasión, es herramienta. Es autodefensa. Nos permite hablar de lo más duro sin rompernos del todo. Si te ríes, te abres. Y cuando te abres, entra el mensaje. Así que sí: desde Keep it Cutre reivindicamos la risa como acto político.

¿Según vuestra audiencia, cuales son vuestros puntos fuertes?

Nuestra conexión y química, al final nuestro podcast es como escuchar a dos amigas charlar como podrían hacerlo con una cerveza de por medio. Tenemos oyentes que nos cuentan que a veces cuando escuchan algún episodio les sale contestar como si también estuviesen en la conversación y eso nos parece muy gracioso.

¿Os sentís un poco consejeras? ¿Referentes, incluso, quizás?

Referente es una palabra demasiado grande, siempre luchamos porque no se nos idealice. En redes sociales puedes poner en un altar a cualquier persona si crees que lo que enseña es el 100% de su realidad. Lo que enseñamos es contenido y entretenimiento, tenemos problemas como todo el mundo y somos dos chicas normales.

¿Qué le diríais a alguien de más de cuarenta o cincuenta años para que se anime a escucharos?

Que se va a reír. Que igual entiende mejor a su hija, a su sobrina, a su alumna… incluso a sí mismo/a. Que ojalá nos quiera escuchar sin prejuicios. Y que si no le gusta, le devolvemos el dinero.

¿Cuáles son vuestros planes a corto plazo?

Estamos a punto de cerrar la temporada a falta de cinco episodios especiales que empiezan a emitirse el 11 de junio. Hemos hecho una Summer Edition para irnos de vacaciones con los deberes bien hechos.