Los Premios Jóvenes infoLibre: libertad y compromiso social frente a los bulos y la guerra

La segunda edición de los Premios Jóvenes infoLibre ha reunido de nuevo en el Ateneo de Madrid a jóvenes talentos cuyo trabajo destaca en el ámbito de la cultura, del compromiso social y de los nuevos formatos de comunicación, como el podcast o los videos cortos en TikTok. Sentados en el patio de butacas han compartido espacio la escritora y divulgadora Patricia Fernández, las creadoras del podcast Keep it Cutre, Albanta San Román y Ángela Henche, la jurista y activista Noah Higón y la filóloga y activista Safia El Aaddam. Por su parte, el periodista palestino Fadi al-Wahidi, reconocido con el galardón de Periodismo Comprometido, intervino en la gala con un video en el que quiso reconocer a todos sus compañeros de profesión: “Esta guerra genocida nos obligó a llevar una cámara para contar lo que está pasando a quienes están fuera”.

En la apertura de acto, los subdirectores de infoLibre Marta Jaenes y Nacho Calle han sido los encargados de abrir y después conducir la ceremonia. Y lo han hecho, precisamente, hablando del drama que vive el pueblo palestino y aludiendo al asalto que Israel llevó a cabo sobre la denominada como “flotilla de la libertad”, encabezada por la activista Greta Thunberg y que fue interceptada mientras llevaba ayuda humanitaria a la Franja. El evento, patrocinado por la Fundación La Caixa, Telefónica, Renfe Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y Ateneo de Madrid, comenzó puntual a las siete de la tarde en medio de una inusual tarde de lluvia en la capital.

La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, subió al escenario para poner el acento en la importancia de romper con los discursos llenos de prejuicios y con los mitos de una generación a la que se denomina peyorativamente como “de cristal”. En contraposición, puso el valor el activismo, la voluntad de cambio y las luchas que se organizan en torno a ellos. Alonso se refirió a las acampadas organizadas en las universidades por Palestina, al activismo feminista y por la igualdad y la lucha por el medio ambiente. “No son buenos tiempos para significarse, ni siquiera para defender lo que no hace tanto nos parecía obvio. Pero, precisamente por eso, creo que nuestra obligación como periodistas es mantener más alto que nunca el listón combativo”.

El activismo y la comunicación han compartido espacio y la directora de infoLibre puso el acento en la capacidad que tiene el primero de hacer mucho más completa la segunda. “Ahora tenéis multitud de vías para enteraros de lo que sucede. Pero no nos engañemos. Sabéis tan bien como nosotros que las redes sociales están siendo utilizadas como altavoces de odio y de burdas mentiras. Su difusión es tan enorme, que ni siquiera desde el periodismo tenemos muchas veces la capacidad de contrarrestarlas”.

La directora dio paso a Nacho Calle, que abrió la entrega de premios ensalzando a una joven “que no se resigna”, la jurista y politóloga Noah Higón, que sufre múltiples enfermedades raras y se dedica a visibilizar esa realidad. Marta Gesto, directora general de infoLibre fue la encargada de entregar el galardón. El discurso de Higón consistió en un alegato a la ciencia y a la sanidad pública, pero también una reivindicación de aquellas personas que, como ella, lidian día a día con la enfermedad. “Ojalá algún día no tengamos que hablar de inclusión sino de igualdad”. El premio se lo dedicó a la ciencia y a los investigadores.

“Una mirada inteligente, irreverente, irónica e inconformista”. Así definió Marta Jaenes a las creadoras de Keep it Cutre, Albanta San Román y Ángela Henche, que recogieron el premio en la categoría Podcast. En un discurso ameno y a dos voces, San Román y Henche dedicaron el premio al poder de la amistad. “Es importante reivindicar a las amigas, son el espejo en el que yo me quiero mirar, es por lo que yo quiero mejorar el mundo”, señaló Abanta. Ambas insistieron en la importancia de comunicar “desde la ética y el sentido”.

En la categoría de Igualdad, la filóloga y activista Safia El Aaddam impactó al auditorio con un fragmento de su último libro en el que narra la miseria de quienes se ven obligados a emigrar y sufren los estereotipos y el rechazo. “Pasan dos años, cinco, diez o quince. No puedes volver a tu país, la ley de extranjería te atrapa y la gente te pone una etiqueta. Una que ya tenías antes de que nacieras”, concluyó.

Tras ella, Lúa Ríos y Carlos Del Amo interpretaron el poema Pasajero entre palabras fugaces, un texto del poeta palestino Mahmud Darwish. “Vosotros tenéis espadas, nosotros sangre. Vosotros tenéis acero y fuego, nosotros carne. Vosotros tenéis otro tanque, nosotros piedras. Vosotros tenéis gases lacrimógenos, nosotros lluvia”, recitó Ríos sobre las cuerdas de una guitarra como fondo.

En este marco llegó el premio de Periodismo Comprometido, que recogieron dos compañeros del periodista palestino Fadi al-Wahidi. Hafedh Meribah (Al Jazeera) y el reportero palestino Muath Hamed. El joven de 25 años no pudo asistir, ya que sufrió el ataque de un dron cuando cubría una incursión israelí en el campo de refugiados de Jabalia. Si quiso enviar un video en el que reivindicó su profesión, el riesgo descomunal al que se enfrentan sus compañeros en Palestina y la necesidad de que el mundo sepa lo que ocurre, aunque Israel trate de impedirlo con todos sus medios: “Este premio es para los colegas que se dedican a que el mundo pueda escuchar la voz de Gaza”. Su colega y amigo, Muath Hamed, quiso destacar el valor de “una nueva generación de periodistas” que sobrevive más allá de los 277 comunicadores que ha asesinado Israel. En la lámina que servía de galardón, un micrófono en llamas y una bandera de Palestina como símbolo de resistencia.

El cierre del acto llegó de la mano de la cultura. La escritora y divulgadora Patricia Fernández recibió el galardón de mano de la artista Lúa Ríos. Fernández quiso hablar de una cultura que “traduce el mundo” y que puede curar las heridas de la sociedad. “La cultura es una herramienta ética y humana. Nos permite soñar, pero también recordar y denunciar”, señaló en un discurso centrado en Federico García Lorca, como alegato contra la ignorancia, pero también dedicado a su familia.

La despedida de la ceremonia corrió a cargo de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, que quiso volver a juntar la comunicación y el activismo; los jóvenes y el compromiso social. “Se dice que uno de cada tres jóvenes están comprando los discursos de odio, pero tres de cada cuatro no los compran. Es importante esto porque, si no, nos quedamos atrapados en la melancolía y en el derrotismo”, concluyó.