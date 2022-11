Banco Santander y la Universidad de Chicago lanzan 1.000 becas de formación en ‘Digital Business’

La formación en competencias digitales se ha convertido en un elemento de gran valor en el mercado laboral actual, que demanda perfiles capaces de utilizar de forma eficaz los recursos tecnológicos para crear e innovar. Banco Santander, de la mano de la Universidad de Chicago, ha lanzado un programa de becas destinado a actualizar los conocimientos en Digital Business (negocios digitales) y prepararse para este entorno profesional donde cada día surgen nuevas oportunidades.

Las Becas Santander Scholarships Skills | Digital Business 2022 están diseñadas para que los beneficiarios puedan profundizar en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y modelos de gestión. Este programa ofrece tres cursos, disponibles en español, inglés y portugués, que se desarrollarán a lo largo de siete semanas.

El curso de “Marketing Digital”, está orientado tanto para estudiantes y trabajadores que inician su vida profesional en esta área, como para quienes quieran mejorar los conocimientos y habilidades para actuar de manera más asertiva en un equipo de marketing, potenciando las estrategias de comunicación y el liderazgo. A través de esta formación, los participantes podrán capitalizar el marketing digital para generar resultados positivos en los negocios de su organización, manteniendo un enfoque ético y centrado en las personas. También aprenderán a planificar y visualizar su rol dentro de una estructura corporativa.

“Creación y Gestión de Equipos Resilientes” va dirigido a candidatos interesados en construir una carrera profesional en un contexto de constante cambio y quieran potenciar sus habilidades de liderazgo centrándose en la formación y la gestión de equipos. No es necesario tener un bagaje profesional específico para inscribirse en este curso, donde aprenderán a construir equipos de alto rendimiento y profundizarán sobre los distintos factores de éxito específicos en cada etapa del desempeño de un equipo y a cómo ayudarlo a alcanzar sus objetivos aun cuando opere en condiciones adversas. Tras el curso, los participantes sabrán cómo aplicar estrategias para gestionar, motivar y resolver conflictos de un equipo formado por miembros de culturas y geografías diferentes o modalidades diversas, como pueden ser la presencialidad, la virtualidad o la combinación de ambas.

Los contenidos de “Fintech” se centran en los fundamentos del sector y cómo está transformando la industria financiera. Con este programa, los beneficiarios de la beca aprenderán a ser innovadores, creativos y disruptivos en el cambiante mundo de las finanzas. Aprenderán a comprender la transformación digital del sector de los servicios financieros, entender las tecnologías subyacentes en Fintech y su poder disruptivo, aumentar su empleabilidad en el campo e implementar innovaciones en ámbitos profesionales.

Banco Santander se une una vez más a una institución de prestigio internacional para ofrecer una formación actualizada y con profesores cualificados. En este caso, la Universidad de Chicago, una institución con una trayectoria de más de 125 años y con una comunidad que incluye varios Premios Nobel. La entidad ha contado en algunos de los programas de becas lanzados este año con la colaboración de centros de talla mundial como Harvard Business Publishing, London School of Economics, Cambridge Judge School o University of Pennsylvania.

A través de Santander Universidades, el grupo financiero se ha convertido en uno de los grandes impulsores del proceso formativo de miles de jóvenes. El apoyo a la educación superior es una seña de identidad que distingue al banco español del resto de entidades financieras del mundo. Los datos reflejan el compromiso de la entidad, que se inició hace más de 25 años: desde entonces ha destinado más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países.

Formación en idiomas

También está abierta hasta el próximo 15 de noviembre la convocatoria de las Becas Santander Language | English to Boost your Career, que el Santander ha puesto en marcha con la colaboración de la Universidad de Pennsylvania. Se trata de 1.000 becas de formación online para mejorar los conocimientos en inglés en un contexto de mercado de trabajo global. Los beneficiarios podrán elegir entre los siguientes cursos: English for Career Development, English for Business and Entrepreneurship y English for Science, Technology, Engineering and Mathematics. Todos ellos contienen conferencias, lecturas, puntos de partida para el debate y pruebas de compresión que los estudiantes completen de forma independiente. Además, las secciones guiadas incluyen videoconferencias simultáneas con docentes y compañeros, así como tareas de trabajo en equipo.

La amplia oferta de becas del grupo está disponible en el portal Becas Santander (www.becas-santander.com).