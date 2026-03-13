La UE respalda la iniciativa de España para prohibir los 'deepfakes' sexuales

España ha logrado que la Unión Europea respalde su propuesta para prohibir los sistemas de inteligencia artificial que generan deepfakes de contenido íntimo sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. La decisión viene después de la polémica sucedida el pasado enero por los desnudos falsos de mujeres y menores creados con el asistente virtual Grok, de la red social X. La iniciativa española encontró apoyo en países como Francia —que presentó medidas similares—, Alemania, Irlanda, Eslovenia, Bélgica, Eslovaquia y Hungría, consolidando así una mayoría para endurecer las normas sobre IA.

El Consejo de la UE, reunido este viernes en Bruselas, ha aprobado la posición de los gobiernos europeos para negociar con el Parlamento la reforma de la ley de inteligencia artificial. Esta propuesta forma parte del paquete legislativo 'Omnibus VII', que busca simplificar el marco regulatorio digital europeo y facilitar la aplicación de reglas armonizadas sobre IA.

Entre las medidas aprobadas, se prohíben los sistemas capaces de generar, manipular o reproducir imágenes, vídeos o audios realistas de partes íntimas de una persona sin su consentimiento, así como aquellos diseñados para crear o difundir pornografía infantil. La decisión cierra el paso a tecnologías como las utilizadas en el caso Grok y busca adelantarse a un problema creciente, como es la fabricación de contenidos sexuales falsos con apariencia realista, que pueden dañar gravemente a las víctimas.

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El acuerdo incluye además otras propuestas españolas, como mantener la obligación de registrar en la base de datos europea los sistemas de alto riesgo, incluso cuando sus proveedores aleguen estar exentos, y aplicar criterios estrictos para procesar datos sensibles, garantizando la detección y corrección de sesgos en los algoritmos. También se han fijado plazos claros para la entrada en vigor de las normas sobre sistemas de alto riesgo. Diciembre de 2027 para los sistemas independientes y agosto de 2028 para los integrados en productos.

El paquete busca, al mismo tiempo, simplificar la aplicación de las reglas y reducir la carga administrativa para las empresas tecnológicas, ofreciendo mayor seguridad jurídica y una implementación más armonizada en toda la UE. Se amplían algunas exenciones para pequeñas y medianas empresas, se fortalecen las funciones de la Oficina de IA y se aclaran las responsabilidades de supervisión para asegurar un control efectivo.

Tras la aprobación de esta posición, la presidencia de turno de la UE iniciará los trílogos con el Parlamento Europeo a comienzos de abril, con el objetivo de cerrar el texto definitivo de la reforma. La iniciativa persigue reforzar la competitividad digital europea, facilitar la innovación y, al mismo tiempo, establecer límites claros al uso de la inteligencia artificial, protegiendo derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos.