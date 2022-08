Jorge Bosch: "Merlín es bastante fiel, siempre está dispuesto a acompañarme"

Caronte, Amar es para siempre, Rapa, Todos mienten, Cazadores de hombres… Son muchos los proyectos que cuentan con el actor Jorge Bosh (Madrid, 1967) y en todos se ve la implicación del casi abogado. Quién le iba a decir al estudiante de Derecho, que acudió a un curso de interpretación para mejorar su expresión, que terminaría descubriendo su pasión y que viviría gracias a ella una vida en absoluto planeada. Series, películas y obras de teatro, Bosch es un actor multivalente que se enamoró de Merlín, su perro extremeño que fue adoptado en una finca de Trujillo. “Queríamos un perrogato pero se les habían agotado”, apunta divertido a infoLibre el madrileño.

La mascota del actor tiene nombre del famoso mago o del conocido profesor de filosofía cuyo nombre es el título de la serie catalana: Merlí. Bosch no sabe de dónde viene el nombre, así como no tiene la certeza de los años de su perrito, pero cree que unos “siete u ocho". "Nos vino sin partida de nacimiento. Además, ya venía con el nombre puesto de fábrica y decidimos no cambiárselo para evitarle más traumas si algún día descubría que era adoptado”, relata.

El un fiel compañero de Bosch fue aceptado en la familia porque el actor lo decidió. "La elección es mía, creo que es la única que me han dejado tomar”, remarca. Y, sin duda, Merlín lo sabe: “En contra de lo que pudiera parecer, para ser perro es bastante fiel, siempre está dispuesto a acompañarme. Por la cuenta que le trae… Es muy listo y sabe que tiene que darle coba al que le da de comer”.

Su relación va más allá de un día diluviando o una mala resaca, porque el actor comenta con humor lo mucho que quiere a Merlín, algo que ha ido descubriendo con los años. “Es maravilloso, sobre todo cuando hay que salir a pasear por la mañana un domingo lluvioso con resaca. En ese mismo momento te das cuenta que quieres de verdad a ese puñetero saco de pulgas adoptado”, bromea el madrileño. Es un hecho que el animal ha cambiado la vida del actor en muchos aspectos, y no solo la suya: "Y la de mi sofá, que ha recuperado su forma original, y yo la mía, aunque no tanto como la de mi sofá”.

Su relación es muy especial, se puede sentir al escuchar los comentarios del actor. Es tan mágica como el nombre del perro y como las conversaciones que mantienen. “Hablo con ella, aunque Merlín me ha dicho que hay que ser el inclusivo y que tengo que decir que hablo con mi mascoto. En cualquier caso, sí, hablamos. Yo más que él/ella”, explica el madrileño.

Con este humor tan característico, podemos seguir viendo a Bosch en la tercera temporada de la obra de teatro El Método Grönholm, pieza cómica que busca hacernos reflexionar a través de la risa. Más de setenta países han visto esta obra en la que, en clave de humor, se ven diversas pruebas que exponen cómo es cada persona o de qué manera se toma las cosas. Asimismo, el madrileño se baja de los escenarios y se mantiene en una de las series más exitosas de Antena 3: Amar es para siempre. Esta ficción nacional es la más vista en la emisión diaria, y regresa con su undécima temporada. Entre las caras de la serie se encuentra la del actor, formando parte de nuevos personajes que se unen al elenco.

Seguramente Merlín sepa qué le depara a Ricardo, personaje que dará vida Bosch. ¿Qué nos espera en esta nueva temporada? ¿Cuál será su rol? Aún no lo sabemos, pero tenemos la certeza que estará caracterizado por su humor.