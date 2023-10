Darío Adanti: "El PP no es bueno gobernando, pero sí en la oposición porque es muy rastrero"

El ilustrador Darío Adanti (Buenos Aires, 1971) lleva afincado en España desde hace más de 25 años. Es uno de los creadores de la revista satírica Mongolia, que –además de gran reconocimiento profesional y popular– ha deparado a sus promotores multitud de problemas frente a quienes no comparten el valor democrático del humor y la caricatura social. Uno de sus últimos incidentes tuvo lugar con la portada de diciembre del año pasado. “Se trataba de un belén con José, María y, en vez de el Niño Jesús, habíamos puesto la caca de Whatsapp. El titular era: 'Ha nacido el hijo de Dios y salió igualito al padre'. Nos cayeron cuatro demandas. Ha prosperado la de Manos Limpias y nos han llamado a declarar”, explica el dibujante. A la espera del proceso, Adanti continúa con su trabajo en Mongolia y participa en diversas tertulias.

La vía judicial catalana

“Es un error intentar solucionar un problema de convivencia a través del poder judicial. Si bien es cierto que hay unas normas que cumplir y que la Constitución es el eje central de la convivencia, también va cambiando el contexto, la democracia. Una de las cosas más maravillosas que tiene la democracia es que es capaz de dar el brazo a torcer a cambio de un bien común mayor. Es cierto que se cometen ilegalidades, por ejemplo con el 1 de octubre y con el intento del referéndum ilegal, pero no deja de ser un referéndum, es decir, también hay que poner las cosas en su lugar. Hay que hacer un esfuerzo más de seducción que de castigo. Prefiero siempre la política de la negociación que la vía judicial”.

Manifestación en Barcelona

“El PP está con Vox en Barcelona este domingo y están en su derecho. Soy partidario de la libertad de expresión y van a expresar una idea con la que no estoy de acuerdo, pero que forma parte de la convivencia democrática. Desde el punto de vista político, lo veo menos como un interés de que se haga justicia y más como un interés electoralista de boicotear una posible investidura de [Pedro] Sánchez y una repetición del Gobierno de coalición. Es una estrategia para, básicamente, petardear la investidura de Sánchez. Ya fue una jugada que perjudicó al propio Feijóo, la de caracterizar al Ejecutivo de Sánchez como el sanchismo y asociarlo casi a un autoritarismo que no veía nadie más que el PP. Toda esta campaña contra los nacionalismos ha logrado que no pueda tener ningún apoyo más allá del de Vox”.

Contra la amnistía

“Hay constitucionalistas que dicen que no encaja en la Constitución y otros que sí. Hay debate porque las constituciones tienen ciertas ambigüedades. Pero también hay una gran hipocresía de todos los presidentes de la democracia que ahora se están oponiendo, ese no preventivo desde Felipe González hasta Aznar y Rajoy. Ellos han amnistiado a un montón de gente por evasión fiscal. Pareciera que, si alguien nos ha robado a todos y se ha llevado un montón de dinero a Panamá, sí hay encaje para una amnistía. Pero si lo que has hecho es representar la opinión de un grupo numeroso de personas que, por lo que sea, no quieren pertenecer al Estado que conformamos varias naciones en España, eso sí que no".

Reacción de la derecha

“Me parece de niño caprichoso que ha hecho una mala elección y que, cuando el otro sale beneficiado porque lo ha hecho bien, empieza la pataleta. Se vinieron arriba con las encuestas y armaron todo un discurso de campaña demonizando al nacionalismo vasco y catalán. Ahora no pueden apelar a ellos y se han quedado sin posibilidad de gobernar porque sólo pueden meter a Vox en los gobiernos que forman. A mi modesto entender, el PP no es bueno gobernando porque lo hace para las élites empobreciendo a la gran mayoría social, pero es muy bueno en la oposición porque es muy rastrero a la hora de no dejar gobernar al otro. En la oposición, el PP es como un perro rabioso que da mordiscos para todos lados”.

Polarización y humor

“Llamamos sátira a la opinión política expresada con códigos humorísticos, nuevos y satíricos. Decía Jonathan Swift, autor de Gulliver y gran escritor satírico, que la sátira es un espejo deformante de la realidad. Hay una falta de comprensión lectora que tiene que ver con, por un lado, la descontextualización que hacen las redes y, por otro, con la polarización. Todo eso hace que sea muy difícil ejercer la crítica a la izquierda desde la propia izquierda. Enseguida se te caracteriza. Si estás criticando, no eres de los nuestros, te ponen en el polo opuesto. Eso puede también llevarte a una autocensura. La polarización convierte las ideas en ideología y las fosiliza. Preferiría que hubiera matices y que podamos aceptar lo que en matemáticas se llama la lógica difusa. Nos serviría mucho para para no caer en la guerra cultural, que no deja de ser una polarización de ideas que se enfrentan sin ningún crecimiento”.

Caricaturas de Pedro Sánchez

“Lo veo como un deportista competitivo, de ese tipo que incluso teniendo el partido en contra es capaz de, en un último esfuerzo, darle la vuelta al resultado y terminar ganando. Todos lo hemos dado por acabado y, en los últimos segundos del partido, ha terminado saliendo ganador”.

Caricatura de Feijóo

“Me enteré hace poco de que feijóo, si lo traduces del gallego al español, es alubia, que en el lenguaje latinoamericano sería frijol. Me recuerda al culebrón Frijolito pero de manera inversa. El protagonista pierde, pierde, pierde y termina ganando. Feijóo ganó, ganó, ganó y terminó perdiendo. Es una torpeza política inédita. Lo que no podemos caer es en que por su torpeza política nos dé penica como nos daba Frijolito en el culebrón”.

Caricatura de Ayuso

“Me parece una populista irresponsable por la ambición de poder y por un grupo de comunicación que tiene, a mi modo de ver, bastante perverso. Como por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez, lo digo directamente. Está cayendo en un populismo absolutamente irresponsable y está copiando lo que hicieron Trump y Bolsonaro”.

Caricatura de Abascal

“Es un caradura, básicamente. Vox, en general, me parece que han venido a forrarse a través del Estado con el discurso de que el Estado es el culpable. También pasa con Javier Milei en Argentina con lo de que el Estado es el enemigo. En realidad, el Estado es el único dique de contención que tienen para forrarse inescrupulosamente. Venden a los jóvenes que es el Estado el culpable de todos los males para de paso quedarse con los bienes públicos, privatizar y forrarse. Se ha visto ahora con un traspaso de millones de euros a una fundación que preside Santiago Abascal. Están ahí para subir económicamente en la pirámide social”.

Caricatura de Yolanda Díaz

“Es una política muy hábil que ha demostrado ser una muy buena negociadora porque ha logrado cosas bastante inauditas, como poner de acuerdo a sindicatos y patronal. Se ha dado cuenta de algo importante de cara a la imagen política: la indignación que llevó a la izquierda del PSOE a lograr una gran masa social y al poder no queda bien o no renta tanto políticamente cuando ya estás en el poder. Y ha logrado cambiar la dinámica pidiendo o intentando implementar las mismas políticas que se pedía desde la indignación, pero desde cierto discurso esperanzador o alegre. Siempre la vemos con sonrisa”.

Caricatura de Puigdemont

“Un tío extraño, casi como que él mismo se ha creído una cosa mesiánica. Gran parte de Convergència termina en el 1 de octubre por caradurismo y por un salto adelante de un montón de movidas que tenían que ver con la corrupción. Pero en el caso de Puigdemont, sí que tiene algo de que se ve como mesías y eso es peligroso, porque los iluminados nunca sabes si sus decisiones van a ser racionales o si van a ser producto de esa iluminación”.

Caricatura de Felipe VI

“Soy republicano y estoy en contra de la monarquía, es una institución caduca que ojalá en no demasiado tiempo termine desapareciendo. Para mí no tiene ningún sentido en la democracia más que el de un gasto público. A Felipe VI lo veo como el lavado de cara de lo que fue la monarquía borbónica, básicamente una panda de ladrones que se ha quedado con gran parte de los bienes del pueblo español. Después del escándalo de su padre, han hecho un lavado de cara para que este hombre, más tímido y más diplomático, pueda sobrevivir lo que se pueda. Si llega a heredarlo la princesa Leonor también habrá un lavado de cara con el “ahora tenemos una mujer en la monarquía”.

Gobierno o repetición electoral

“Por un lado, creo que la capacidad de negociación que tiene el Gobierno de coalición es grande y que podrían lograrlo. Pero, por otro, también el problema del bloque independentista catalán es que si pide cosas imposibles estás boicoteando cualquier tipo de negociación. Es una oportunidad única porque posiblemente si se repiten elecciones tendría muchísimo que perder. Sánchez ha sido sorpresivo en sus jugadas a último momento, como fue la del adelanto de las elecciones a julio. Si se ponen demasiado señoritos en el bloque independentista y piden el cielo, algo imposible, iremos a nuevas elecciones. Pero todos tienen más que perder en esas nuevas elecciones, así que tengo una pequeña esperanza para ver un pacto y una repetición del Gobierno de coalición”.

Por qué Feijóo no gobierna

“Le diría a Feijóo que busque en Wikipedia ya que ahí explica perfectamente que la democracia española no es directa. No gana el que saca más votos en las urnas, sino el que tiene más apoyos en el Parlamento. Y a mí eso me parece muy guay, porque al ser un país conformado por diferentes pueblos, con incluso diferentes lenguas, el pacto social de la democracia es justamente tener que negociar para ponerse de acuerdo. Hace aún más representativo al gobierno. El gran error ha sido que parte de la prensa tituló: “Feijóo sale ganador en las urnas”. No, no, Feijóo salió como más votado. No salió ganador porque para ganar falta la otra partida. Si no que haga el esfuerzo y se lea la Constitución que tanto defiende. Es un poco más pesado que la Wikipedia, pero ya que la defiende tanto estaría bien que se la lea. Quizás está esperando que saquen la película”.