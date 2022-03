María Llapart: "Llevamos dos años exaltados, muy ruidosos y con bastante poco nivel parlamentario"

María Llapart (Aranda de Duero, 1982) es muy conocida por todos aquellos que siguen la información televisiva por haber sido cronista parlamentaria para laSexta durante la última década. Junto a José Enrique Monrosi, es autora del libro La coalición frente a la pandemia. Esta semana, Ucrania ha llegado al Parlamento español. Ha coincidido con el fin de la etapa Casado al frente del PP. En opinión de Llapart, fue “un debate de guante blanco”. Sin embargo, avisa de cara al futuro: “No descarto que, en el tema de Ucrania, a medida que avancen los días o las semanas, y en función de cómo cambie la situación, empeore el nivel del debate parlamentario. Lo iremos viendo porque en esta política es muy difícil predecir lo que va a ocurrir”.

El Parlamento en esta legislatura

“Los dos últimos años de la vida parlamentaria en España han sido decepcionantes. Los políticos han estado desconectados de la sociedad que tanto ha sufrido como consecuencia de la pandemia porque justo coincide con el arranque de la legislatura. Estamos a punto de cumplir el segundo aniversario de aquel dichoso confinamiento. Considero que los ciudadanos no han visto cómo los políticos se unían para hacer frente a uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la sociedad. Han sido dos años exaltados, dos años muy ruidosos y, desde mi punto de vista, con bastante poco nivel parlamentario”.

El peso de la polarización

“La polarización marca de principio a fin el debate parlamentario. Hay muchas más fuerzas, muchos más partidos que se tienen que repartir el mismo trozo de pastel. Siempre se miran de reojo porque lo que busca todo el tiempo, continuamente, es diferenciarse de sus contrincantes y, dentro de esa tendencia, vemos la radicalización de los discursos. Mi sensación es que, muchas veces, los políticos hablan para el corte de 25 segundos que entre como un tiro en todas las redes sociales, aunque el discurso esté plagado de mentiras, manipulaciones y exabruptos”.

Diputados fuera del hemiciclo

“Cambian muchísimo. Les podemos ver discutir con un grave tono dentro del hemiciclo y, luego, cuando salen al pasillo, la gran mayoría de ellos se ríen, intercambian charlas animadas, incluso se pueden ir a tomar un café. Está claro que cuando se enciende el micrófono y las cámaras tienen la lucecita roja, ellos tienen que mantener una posición concreta. No digo que no se la crean, pero se centran en hablar para su electorado. Tienen que decir al contrincante político ciertas cosas que su electorado espera y, claro, marcan más su posición política. Eso no está reñido con que luego salgan y entre ellos se lleven bien".

Sin Rivera, Iglesias, ni Casado

“Los tres han dado al parlamentarismo, en determinados momentos, debates de nivel. Considero que Iglesias era muy buen parlamentario. Casado también ha tenido días que se recordarán dentro de la historia del parlamentarismo con buenos discursos. Por ejemplo, el día que se celebró la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Creo que los tres también han contribuido a la polarización del debate político porque los tres han intentado encontrar su hueco en ese pastel político del que hablábamos antes. A tenor de lo que les ha ocurrido, los tres han debido de equivocarse. Los tres han debido de escoger el camino equivocado porque ninguno de los tres permanece ahora. Han sido arrasados por la realidad política”.

La irrupción de Vox

“Considero que Vox ha introducido el principal cambio en el debate parlamentario. Ha contribuido a que el ambiente parlamentario se haya enrarecido sobremanera. Sin duda es uno de los causantes de la polarización política. Inevitablemente ha arrastrado al PP a endurecer y radicalizar sus posiciones y eso se ha traducido en una afrenta diaria en el debate político. Vox se va cada vez más a la derecha y el PP nunca ha sabido —así está como está el PP— cómo relacionarse con Vox. Algunas veces ha flirteado con sus posturas, otras todo lo contrario... y Vox tiene unas declaraciones públicas que son muy difíciles de entender y de digerir. El discurso de Vox hace que el hemiciclo se caliente mucho más y eso hace que otros partidos salgan a contestarles, entrando en su juego".

Núñez Feijóo, sin escaño

“Núñez Feijóo va a tener difícil replicarle a Pedro Sánchez sin estar en el Congreso de los Diputados, pero no nos podemos olvidar de que existe el Senado y de que, según algunas fuentes del PP, la idea es que Núñez Feijóo entre en la cámara por designación autonómica. Entonces, sí podríamos ver a Núñez Feijóo batiéndose con Pedro Sánchez en las sesiones de control del Senado. Y hay otra cosa que va a tener que hacer Núñez Feijóo: colocar como portavoz en el Congreso de los Diputados a una persona que sirva, que dé la talla y que haga de jefe de la oposición dado que él no va a estar. No sé si se quedará con Cuca Gamarra. Si no, tendrá que buscar a alguien con la suficiente fortaleza y peso político para medirse a Pedro Sánchez”.

Yolanda Díaz, como parlamentaria

“Yolanda Díaz es muy diferente a Pablo Iglesias porque tiene un discurso, en las formas sobre todo, mucho más suave y calmado. No creo que no diga las cosas con dureza, porque las dice. Yolanda Díaz lanza muchos dardos a sus contrincantes pero mantiene más las formas que Iglesias. Además, Díaz se cree más su papel institucional y dentro del Gobierno. Para ella es más importante ser ministra y vicepresidenta del Gobierno que ser de un determinado partido político. No se la ve, de momento, más preocupada por los votos que por el papel institucional. No digo que cuando se acerquen las elecciones esto no pueda cambiar. Con Pablo Iglesias vivimos muchos enfrentamientos públicos dentro del Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. No digo que no los haya ahora, pero considero que Yolanda Díaz no los saca tanto a la luz”.

Si Ayuso fuera diputada

“Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados puede polarizar todavía más el debate parlamentario. Sería como escuchar permanentemente quizás el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo, que cuando era portavoz todos los días pisaba un charco, todos los días había una polémica, todos los días había una afrenta. Ayuso entraría en este juego del debate polarizado en el que estamos y llevaría todavía muchísimo más determinadas posiciones a extremos. Lo vemos cuando debate con la oposición o incluso con Vox. La Asamblea de Madrid se incendia".

Los cronistas parlamentarios

“Los cronistas parlamentarios vivimos en una burbuja que, para mí, es beneficiosa porque tenemos contacto con todos los partidos políticos del arco parlamentario. Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo si el tema que tienes entre manos no lo hablas con todas las fuerzas políticas. Entablamos relaciones con todos los diputados y diputadas de cualquier signo político y, desde luego, tenemos que tener una posición lo más objetiva y lo más neutral posible. Hay que contar todos los puntos de vista y todas las aristas y eso es una cosa que no ocurre en otros sitios. Es difícil porque nunca nada es lo que parece o lo que te cuentan que está ocurriendo. Creo que hay muy buen nivel dentro de los cronistas parlamentarios y que todos intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor y más objetiva manera posible”.