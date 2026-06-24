Apúntate al sorteo de entradas para acudir al preestreno de 'A 500 millas de casa' en Cine Embajadores Río

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ir al preestreno de ‘A 500 millas de casa’ el jueves 9 de julio de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 8 de julio de 2026. El pase será a las 20:00 horas en el Cine Embajadores Río situado en Calle de Ercilla, 53, Arganzuela, 28045 Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

‘A 500 millas de casa’ es la nueva película de Morgan Matthews, una emotiva road movie protagonizada por Bill Nighy, Roman Griffin Davis, Maisie Williams y Dexter Sol Ansell. Basada en la novela ‘Charlie and Me’ de Mark Lowery. La cinta combina aventura, humor y emoción en una historia sobre la familia, la pérdida y la reconciliación.

La trama sigue a Finn y a su hermano pequeño Charlie, que deciden escapar de casa para evitar que la separación de sus padres los obligue a vivir separados. Su destino es la remota costa oeste de Irlanda, donde vive un abuelo con el que apenas tienen relación y donde Finn guarda los últimos recuerdos felices de su familia.

Durante un viaje de 500 millas por tierra y mar, los dos hermanos deberán salir adelante gracias a su ingenio y a la ayuda de las personas que encuentran en el camino, entre ellas Kait, una joven música callejera que también intenta escapar de sus propios problemas. Lo que comienza como una aventura llena de libertad acabará revelando los secretos que se esconden tras la ruptura familiar.

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*Sujetas a disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.