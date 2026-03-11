infoLibre sortea entradas dobles para la ópera ‘Tristan und Isolde’ en 17 ciudades de España

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la ópera ‘Tristan und Isolde’ el próximo sábado 21 de marzo de 2026 en Cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 20 de marzo de 2026. El pase será a las 17:00 horas en Cine Yelmo de tu ciudad. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 17 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Imaginalia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Cádiz (Área Sur), Jaén (Premium Jaén Plaza), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Planetocio, Tres Aguas, Plaza Norte 2, La Vaguada), Málaga (Plaza Mayor, Rincón de la Victoria, Vialia), Oviedo (Los Prados), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Premium Artea).

La temporada del Metropolitan Opera House continúa con la proyección en directo de 'Tristan und Isolde' de Richard Wagner. Se trata de una sobrecogedora reflexión acerca del amor y la muerte interpretada por Lise Davidsen, una de las cantantes más laureadas del MET, que canta uno de los papeles más emblemáticos de la ópera, la princesa irlandesa Isolda.

El tenor Michael Spyres protagoniza junto a Davidsen el papel de Tristan, un loco enamorado. Esta ocasión también tendremos una nueva puesta en escena de Yuval Sharon, director de ópera más visionario de su generación.

Richard Wagner, creador de esta obra y otras obras maestras, tenía la convicción de que las palabras y la música tenían la misma importancia en sus obras. Este enfoque condujo a la idea de la "gesamtkunstwerk", u “obra de arte total”, que combina música, poesía, arquitectura, pintura y otras disciplinas.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

*Sujetas a la disponibilidad del cine.

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.