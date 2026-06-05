Las charcas pestilentes y el golpe de Feijóo

La reciente propuesta de Feijóo de una moción de censura "instrumental" (otra ocurrencia del PP para ocultar la inoperancia, torpeza y falta de categoría de su líder) contra el gobierno de Pedro Sánchez es una manifestación palmaria del golpe de Estado encubierto al que asistimos a diario como insólitos espectadores.

La propuesta de Feijóo es: "Háganme presidente a mí y les prometo que una vez que controle RTVE y el CGPJ al completo ya tendré las manos libres para convocar elecciones y llevar a cabo una causa general contra el PSOE que por lo menos lo paralice durante dos o tres décadas".

Es decir, un golpe de Estado encubierto e incruento que además conlleva como palmero principal al ex-Aznar, autor de la teoría de la "charca pestilente", en la que supuestamente alude a la situación actual como proyección de la suya propia y la de Esperanza Aguirre donde ranas y renacuajos sin control pululuban por doquiera metiéndose por las tragaderas el dinero a espuertas...

Puigdemont se ha convertido de pronto, de la noche a la mañana, de líder del golpismo antiespañol en el mejor aliado del golpismo ultraderechista

(Algún día hará falta un análisis sesudo y académico que aplique los "mecanismos de la transferencia psicológica" del uno mismo al contrario; sólo así podríamos explicar este maremágnum del confusionismo al que la derecha, con su cortedad de mente, nos quiere llevar a los demás haciendo alarde de una supuesta inteligencia de la que carece desde el primero al último de sus asesores... Pero esto es ya otra historia)

Pero es que ya el summum de la inteligencia estratégica de Feijóo en su plan de golpe de Estado con el ex-Aznar es haber desviado la atención del foco al que supuestamente debería apuntar, es decir a la "charca" pestilente de Pedro Sánchez, para centrarlo en Waterloo, que como sabemos fue el final de Napoleón, y es que hasta en sus planteamientos de censura al adversario, al enemigo, proyectan sus propias vergüenzas hacia las sombras de todo aquello que dicen denostar; y se estrellan...

A lo mejor, seguramente, es que Puigdemont se ha convertido de pronto, de la noche a la mañana, de líder del golpismo antiespañol en el mejor aliado del golpismo ultraderechista igualmente antiespañol. No me extraña que quieran acabar con sus vergüenzas aunque para ello tengan que traicionar a su puñetera madre, una madre llamada España, a la que sólo aman cuando pronuncian sus letras..., porque de amar, no tienen ni idea para conjugar el verbo.

Al final, va a resultar que el periodista Villarroya va a tener razón: "Es más verosímil que Feijóo gane el Festival de Eurovisión, que llegue a ser presidente del Gobierno".

-______________

Javier Herrera-Navarro es socio de infoLibre.