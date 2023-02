Sergi Miquel dice que: “España no roba, pero nos debe muchas cosas a los catalanes.”

No sé bien qué entenderá Sergi Miquel por España. La España que representa Soria, por ejemplo, o la España que representa la aristocracia madrileña.

De su respuesta me permito deducir que su idea de España incluye la de Soria y la de la aristocracia madrileña en una mezcla en la que ambos son deudores de Cataluña. Esto me recuerda al dato estadístico de que si hay dos ciudadanos y hay un pollo, cada uno de los ciudadanos tiene medio pollo. Lo cual es cierto como comida virtual media, pero absolutamente falso si el dueño del pollo es uno de los dos comensales y no lo comparte con el otro. No hace falta decir quién es el dueño del pollo. Si la España de Soria le debe algo a los catalanes que venga Dios y lo vea.

Esa idea de España es la que produce el rechazo de la España representada por Soria, lo cual es lógico, dígales usted a los ciudadanos de Soria que le deben algo a los ciudadanos catalanes. Se pondrán hechos un basilisco, como usted comprenderá, con toda la razón. La consecuencia inmediata, la reacción de esa ciudadanía será la de un rechazo total a aquellos políticos que sustentan tanto lo de que España nos roba, como lo de que "no nos roba, pero nos debe".

Los partidos españolistas hacen lo mismo: hablan de España como un ente único. Ellos tampoco distinguen entre el dueño del pollo y el que se limita a verlo pasar por delante de sus narices pero que no llega a catarlo

¿No cree Sergi que es hora de cambiar de planteamiento? ¿No es hora de hablar de quién es el dueño del pollo, en lugar del medio pollo que le corresponde al comensal de Soria pero que solamente lo huele cuando va a la capital de España? ¿No cree usted que la España que representa Soria les estaría muy agradecida si hablaran con propiedad y al hablar de deudas distinguieran entre el dueño del pollo y el que lo ve pasar por delante de sus narices? ¿No cree usted que se ganarían sus afectos si en lugar de deudas y Españas inexistentes hablaran de las Españas reales? ¿No ve usted que esta ha sido la característica que iguala a todos los partidos nacionalistas que han existido y existirán? Los partidos españolistas hacen lo mismo: hablan de España como un ente único. Ellos tampoco distinguen entre el dueño del pollo y el que se limita a verlo pasar por delante de sus narices pero que no llega a catarlo.

Amigo Sergi, con su postura no solamente se ganan las antipatías de buena parte de los ciudadanos de la España que representa Soria, sino que engordan, por ese rechazo que su histórica ceguera propicia, a la España que representa la aristocracia madrileña, que es la dueña del pollo.

Por eso me permito aconsejarle que sus palabras tengan presentes las consecuencias que comportan, y deje que esa brocha gorda la manejen los interesados en tapar la injusticia mientras ensalzan el rancio grito, berrido, relincho, rebuzno, ladrido de España Una, Grande y Libre.

Es todo tan sencillo, fácil y diáfano cuando se habla con propiedad y se actúa en coherente consonancia…

______________

José Amella es socio de infoLibre.