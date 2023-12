Cuidadoras de familiares dependientes

Hay una masacre en Palestina, más de lo mismo en Ucrania, en el Mediterráneo y frente a Canarias mueren miles de personas tratando de llegar a Europa huyendo de guerras que nadie conoce y por HAMBRE.

Todo esto tiene un coste económico asombroso para la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo unos ingresos fabulosos para unos cuantos. Todo esto es muy importante pero tengo que insistir en un tema, porque además de ser económicamente más fácil de resolver es un problema que tenemos acá en casa (España).

Parece que hemos regresado a la época donde las familias escondían a los familiares con una discapacidad severa, lo triste es que ahora no lo esconden las familias sino los políticos que en cada campaña los utilizan y ni bien termina la campaña los esconden de sus agendas y dejan de ser noticia para los medios aun cuando sean más de un millón, en un país donde los votos cuestan tanto y donde unos cuantos votos pueden representar un escaño, el PSOE perdió un escaño en Madrid por un puñado, quizás no sería mala idea que este más de un millón de familias con algún miembro dependiente formáramos un partido, seríamos más que Junts.

En España tenemos mas de millón y medio de personas con algún nivel de dependencia

Después de 5 años de gobierno PROGRESISTA, cuando ya estaban en funciones, ¡Ah! Se acordaron de que todo el mundo había recibido alguna mejora: salario mínimo, pensiones contributivas o no, ingreso mínimo vital, etc. Habría que hacer algo por las familiares que cuidan de sus familiares dependientes, lo pongo en femenino porque de acuerdo con el informe de Abril de este año del Ministerio de Derechos Sociales, el 73,5% de las personas que dedican su vida a cuidar a familiares dependientes son mujeres y más del 70% tienen más de 50 años. Un familiar cuidador de un dependiente de Grado III, el grado más avanzado de dependencia, engloba a todas aquellas personas que sufren una pérdida total de su autonomía física, mental y sensorial, y que precisan de la ayuda constante de un cuidador para sus necesidades básicas de vida. Estos familiares pueden cobrar 387,64€ mensuales. Una medida que venía dando vueltas desde Enero, al fin en Julio se aprueba un incremento en la ayuda para esas personas que por tener un familiar dependiente dedican su vida a él.

Saben un dato, ya van 5 meses y al menos en la Comunidad Valenciana todavía no lo cobran. Intenté averiguar por qué se guarda tanto silencio en los medios y no he conseguido respuesta. En España tenemos más de millón y medio de personas con algún nivel de dependencia.

Otto Zanoni es socio de infoLibre.