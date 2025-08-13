Los viejos tipógrafos disponían de largos y finos cajones donde encontraban las mayúsculas —siempre en caja alta de ahí la metonimia “esta palabra se escribe en caja alta”— o las minúsculas —letras “de caja baja”—. Letras, espacios, interlineados y voilá la columna.

Escribir, comunicar, intentar ordenar los párrafos es hoy un ejercicio complicado. Tener claro donde colocar el foco y de qué forma, sin que te suba en exceso la fiebre, a no más de 38,5 ºC, es, repito, complicado. La actualidad esquizofrénica y los personajes, extremos, fascistas, falsos periodistas y gente de medio pelo que la configuran, escupen una violencia salvaje en la que los tipógrafos probablemente hubieran tenido problemas para discernir si eran de caja alta o baja.

En la terraza DelPerdidos (todo junto, con la D y la primera P en caja alta) se acierta a identificar los personajes que transitan, sin esfuerzo. Los que hablan con la boca llena, prendas de mala educación y mentirosos. “¡Vox conquista el voto obrero! ¡Vox seduce como Marine Le Pen en Francia a los perdedores de la globalización!”. Con la perspectiva de un dron y la cerveza fría todo apunta a unos datos demoscópicos en los que la penetración de Vox, va más allá de los círculos acomodados. El Cid y su reconquista pretende convertirse en el partido de las capas más bajas de la clase trabajadora y los sectores sociales mas humildes, de similar forma a lo conseguido por Agrupación Nacional en Francia o el flipado de Trump en Estados Unidos. Hay que joderse.

Inmigración, el caladero de votos más sustancioso de Vox

Desde la mesa que habito regularmente en la terraza DelPerdidos me llega una salva barbeando tablas: “No me sorprende que este partido crezca en los barrios obreros, que nos los han llenado de delincuencia extranjera”. Inmigración, el caladero de votos más sustancioso de Vox. Pido otra cerveza más fría por aquello de que no me suba excesivamente la fiebre que debe rondar los 38º.

Que Dios y el CIS repartan suerte.

________________________

Pako Martí es socio de infoLibre.