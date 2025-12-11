España no es Europa ni en el diccionario

A veces es conveniente poner al día el diccionario de la RAE porque el significado de las palabras cambia con el tiempo. Y en España más que en ningún lugar porque es el único país del mundo que ha vivido 50 años con el fascismo y eso altera cualquier significado. Pongamos ejemplos y en algún caso como propia interpretación después de haber convivido 34 años con Franco. Veamos.

La izquierda nacional se enrola en varios partidos, PSOE, Sumar o Podemos. El PSOE perdió parte de su identidad al ponerse de acuerdo Felipe para hacer una transición tranquila ante los peligros de unas Fuerzas Armadas fascistoides como cualquier institución del país. Yo diría que ese partido se puede definir como la “derecha simpática” que trata de adaptarse a su ideología en un campo de minas. Sumar y Podemos son la izquierda real de cualquier país democrático en toda su extensión, con la diferencia de que en Podemos se aloja quizá la parte más radical y en algunos casos, reaccionaria o revanchista, ante un país que ya hemos definido antes. Y en este país el radicalismo de izquierda lo tiene muy difícil por la presión de lo que comento después. Existe otro espacio para nacionalistas como BNG, Bildu o ERC, para los que puede valer el comentario anterior, además de ese nacionalismo enfrentado al españolismo fascista heredado.

La derecha se aloja en el PP y Vox con Junts de refilón, aquí sí existe una definición errónea porque son dos en uno y porque están alejados de una derecha democrática de corte europeo. El PP adquirió un papel en la transición de una derecha cercana a los principios de la Europa que se había movido muchos años en una democracia sensata y bien organizada, aunque con diferencias en el Continente tan complicado que es Europa, en donde se dieron las batallas más cruentas de la historia con la lucha del comunismo estalinista y el fascismo hitleriano. En esas democracias vimos el caso de Merkel, nada sospechosa de rojerío, pero que formó un cordón sanitario con el nazismo de su país. Merkel creo que representó una derecha sensata capaz de haberse entendido con un PSOE derechizado. Hasta ese extremo era posible en Europa, pero no en España, donde PP y Vox son lo mismo realmente y en sus votantes puede que un 80% o más estén más próximos a lo que de verdad representa la derecha fascista de Vox con Abascal, Ayuso, Aznar, Aguirre y cien más que se sintieron de verdad en esa ala, y prueba de ello es la creación de ese partido cuando ya habían pasado unos años del PP para el disimulo de tener una democracia racional que se pudiera vender en el mundo.

En nuestro país la derecha es fascista sin rubor (...) Nadie puede creer que tanta gente se hizo demócrata en tan poco tiempo, pero hay que agradecer su cinismo repentino para poder vender este país a alguien cuando ya el fascismo había sido derrotado

Pero no era realidad, porque en nuestro país, fruto de todas esas circunstancias, la derecha es fascista sin rubor. Quizá el comportamiento de muchos de sus líderes ha sido cínico para no maltratar el ambiente, aunque es indudable que algunos de sus miembros de aquellos años de posguerra hicieron un esfuerzo por acercar España a Europa, pero porque no había otra solución para progresar, porque permanecer en la oscuridad era imposible en aquellos años. Nadie puede creer que tanta gente se hizo demócrata en tan pocos años, pero hay que agradecer su cinismo repentino para poder vender este país a alguien cuando ya el fascismo había sido derrotado. Es necesario consignar que sus miembros no tienen la necesidad de gobernar, sino la de estar en el gobierno, que es distinto y que su único objetivo es la mejora personal. Se ha demostrado con la Dana y los otros problemas que costaron vidas en donde ellos solo pasaban por allí. Y es importante citar el ejército civil que compone esa derecha fascista que incluye medios y judicatura, tan importantes para cumplir su misión en la defensa de una España propia y algo rarita en la que no caben la mayoría de sus habitantes.

Los partidos nacionalistas sí cumplen bien su definición, siendo el PNV el más significativo, con una ideología de la derecha más racional, lo que hace posible su eterna unión con el PSOE en donde se trata de no dejar a gente atrás.

Por resumir en España: PSOE/PNV la derecha europea. PP/Vox/Junts ultra-fascista. Sumar/Podemos/ERC/BNG/Bildu, izquierda centrada o radical.

Con todo ello he querido dar mi opinión sobre la semántica errónea de algunas definiciones, todas ellas provocadas por ese fascismo que hizo estragos en el intelecto de muchas personas y nos confundió en varios nombres. Quizá todo el problema del absurdo odio a Pedro Sánchez es porque ha querido hacer un partido ajustado a sus verdaderas ideologías, pero se ha tropezado con esa España que nada tiene que ver con Europa, sencillamente porque quedó rota con la guerra civil, porque allí sí se rompió España. Y eso dura una eternidad.

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.