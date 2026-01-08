Espíritu depredador y vasallaje

No nos damos cuenta pero nos encontramos aún en la Edad Media, con un ribete de modernidad, pero Edad Media al fin y al cabo. Umberto Eco cada vez tenía y tiene más razón: no hubo visionario mejor pero no por ello a los visionarios se les tiene en cuenta; Buñuel también lo fue y en su país aún es un surrealista, es decir alguien que cree en el absurdo...

Los seres humanos en forma de halcones y animales depredadores han conquistado las tierras y someten en sus señoríos a todos los demás bichos vivientes. Los vagos, maleantes, emigrantes de las tierras lejanas, los pobres, los degenerados, los enfermos, los viejos y tullidos, son esquilmados.

Nos hemos convertido de nuevo en vasallos tras haber pasado por ese leve paréntesis revolucionario que nos convirtió en ciudadanos burgueses

La tierra aquejada de peste está al albur del capricho de los señores tecnofeudales a los que los demás, todos imbéciles, todos trucados en súbditos por arte de birlibirloque, rendimos pleitesía.

Nos hemos convertido de nuevo en vasallos tras haber pasado por ese leve paréntesis revolucionario que nos convirtió en ciudadanos burgueses, de una clase media que nunca existió.

Ya somos siervos de la gleba y el señor tecnofeudal tiene el derecho de pasarnos a todos a cuchillo y desvirgar a todas las doncellas de sus dominios. La pernada se ha quedado obsoleta y los cinturones de castidad ya ni son de esparto.

Estamos indefensos.

Hasta Hollywood está vendido. Ya no habrá más Espartacos. Ni siquiera caben las distopías; los guionistas de series ya no tienen ideas: el horror se sirve en directo y con alevosía.

Mientras ellos huyen a Marte en el "Space X", a nosotros nos dejan aquí saboreando nuestra mutua aniquilación.

No hay remedio.

Esta humanidad ha fracasado: habría que inventar otra.

Contra la ley del más fuerte, sólo cabe la destrucción total (pero antes de que ellos huyan a Marte).

______________

Javier Herrera es socio de infoLibre.