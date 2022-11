La falsa subida de pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital

Hace unos días los periódicos nos despertaban con titulares que anunciaban una subida del 8,5% de las pensiones no contributivas (PNC) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En principio, la medida parece buena, pero a la ministra Yolanda Díaz se le pasó anunciar un detalle, y que conste que lo digo con decepción, más que con alegría. Os cuento.

El Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de Junio, en sus artículos 45 (para el IMV) y 45 bis (para las PNC) anunció una subida extraordinaria del 15% del IMV y de las PNC, del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2022. Seguramente habréis visto con gran alegría este incremento en vuestras cuentas corrientes. ¿El motivo? Principalmente, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en materia de consumo energético en los sectores más desfavorecidos.

Bien, como ya habréis deducido, si la medida es extraordinaria, la subida del 8'5% no será acumulativa con la subida del 15%. Con lo cual, con una sencilla resta, vemos que vuestra percepción en 2023 será realmente de una bajada de vuestro poder adquisitivo de 6'5 puntos porcentuales, de darse realmente esa subida del 8'5%, aunque aun así se sigan revalorizando respecto a la situación anterior al periodo de la medida extraordinaria.

Hasta aquí los hechos objetivos. Ahora bien, ¿cómo se pueden juzgar estas acciones?

Las personas pensionistas vieron incrementado su poder adquisitivo de forma repentina, sin saber que era una medida excepcional, ni cuánto duraba

En primer lugar, la medida no ha sido suficientemente explicada. Las personas pensionistas vieron incrementado su poder adquisitivo de forma repentina, sin saber que era una medida excepcional, ni cuánto duraba, ni por qué se hacía. De acuerdo que un Gobierno no debe hacer propaganda política con sus medidas sociales, pero sí debe informar bien de sus medidas para evitar malos entendidos, esperanzas y falsas ilusiones de personas que sobreviven económicamente. Solamente espero que esta confusión no fuese intencionada, a ver si colaba.

En segundo lugar, estas son medidas de emergencia, por los efectos de la guerra ruso-ucraniana en lo relativo a la subida de la energía, por el consumo de gas. ¿No sería mejor partir la medida presupuestariamente para abarcar los meses de invierno, cargando tres de los 6 meses en el proyecto de Presupuestos de 2023? No sé bien cuál sería el mecanismo, pero que la necesidad fuese cubierta en su momento, cuando hace falta pagar la calefacción. Espero que su intención no sea que estas personas ahorren la subida para pagar en su momento.

En conclusión, esta medida parece bienintencionada, pero faltaría una mayor información y algún mecanismo presupuestario para abarcar el invierno entero.

Víctor Villar Epifanio es socio de infoLibre y secretario general de la UPADD (Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia)