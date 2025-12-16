A los 60 te duelen las rodillas, la espalda, tienes arrugas en toó el careto y bolsas bajo los ojos. Si no aceptas que estás envejeciendo, y que más bien pronto que tarde vas a morir, tienes un problema, chaval.

El ejecutivo de Sánchez forever envejece paulatinamente y no le queda otra que morir. En enero o febrero del 26. Por especular un poco y porque me gusta tirar triples entren o no entren. Lo obvio es que la maquinaria de las derechas y su poder mediático no deja de socavar el escudo social que esta legislatura, con sus luces y sus sombras, abocetaba en junio de 2018. Siete años y medio después de llegar a la Moncloa, Sánchez forever y su núcleo duro tienen multitud de dificultades para responder a la pregunta que transita la política española: ¿esto aguanta? El triple está lanzado, ahora falta que entre.

Siete años y medio después de llegar a la Moncloa, ‘Sánchez forever’ y su núcleo duro tienen multitud de dificultades para responder a la pregunta que transita la política española: ¿esto aguanta? El triple está lanzado, ahora falta que entre

Los casos de acoso sexual en el PSOE son una explosión simultanea que está destrozando la imagen del partido, un auténtico me too, a la par que los nuevos escándalos de corrupción con varias detenciones y la entrada de la UCO en la sede de Correos y en direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica para pedir información, han terminado de ahostiar al Gobierno, llevándolo a un KO técnico, incapaz de levantarlo de la lona y recuperar su agenda de gestión.

Los Greatests Hits o grandes éxitos del ejecutivo palidecen y van camino de la UCI. Sánchez intentará mandar mensajes tranquilizadores a la ciudadanía este lunes, con una comparecencia jodidamente delicada ante los medios en la Moncloa, según diversas fuentes, las mismas que admiten que es imposible introducir ningún elemento positivo en este ambiente tóxico o lo que viene siendo: el fin de ciclo asoma tras el resquicio de la puerta.

Que Dios reparta suerte.

_______________

Pako Martí es socio de infoLibre.