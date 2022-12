A hostias con todo.

El siglo XXI viaja a bordo de un bote que hace agua, y que tiende a colocarse al pairo cuando arrecia la tormenta. Lo acompañan en su singladura prendas peligrosos, descerebrados y populistas. Es lo que hay. Pintan bastos, y lo hacen en escenarios sombríos. ¿Paz? permítanme que lo dude, por mucho que se empeñen en contradecirme algún que otro titular en algún que otro medio. Mis fuentes son ellos y mi opinión importa un carajo. No es relevante.

Hay mucha agua en el mar

Hay personajes empecinados en dejar su huella, su legado en la historia (esta frase me asalta de modo automático tras las entradillas. Me repito) y estúpida e inevitablemente la dejan. No les importan las consecuencias, son así de cretinos. Los bucles de la historia (este fue el titular de mi trabajo de fin de grado, desechado una vez que el catedrático de Historia me aconsejó desecharlo, dado que según él la historia no se buclea) ¿existe el verbo?, sigo esgrimiendo que sí, que se buclea. Lo del verbo es cuestión aparte y trabajo del redactor. Creo.

Mi generación y otras más actuales solo tenemos un único deseo, y que por derecho nos corresponde: paz

Me queda medio cigarro y un sorbo de café. Parece que lloverá. Ya lo está haciendo. Llovizna. Debería ir ahora al estanco o dejar de fumar.

Tiendo a pelearme con todo, con las danas geopolíticas que no dejan de hostigar, de dar por saco a generaciones que nos vemos envueltos en movidas truculentas sin haber abierto la boca. Con el texto, con el teclado. A hostías con todo.

Toda mierda que cae de las alturas, inapelablemente y por pura física, salpica. En estos últimos meses cae a punta pala y desde gran altura, por doquier. Ante lo cual se pueden hacer una idea del desparrame. Frente a esto, mi generación y otras más actuales solo tenemos un único deseo, y que por derecho nos corresponde: paz.

De modo que, y para ir cerrando, no me toquen en exceso mis partes blandas y déjense de dejar huella en la historia. No nos interesa.

Arrecia el agua, tendré que tirar de paraguas para ir al estanco. Otro día dejaré de fumar.

A hostias con todo.

______

Pako Martí es socio de infoLibre.