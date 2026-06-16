Siempre he pensado que hay inteligencia artificial, sea mucha o poca, en cualquier sistema que sea capaz de resolver bien un problema y en menos tiempo del que empleamos las personas. Por ejemplo, multiplicar 32,3 x 7,13 y que salga 230,299 en un instante (espero que la ia de la calculadora de mi móvil funcione bien).

Por tanto, cuando usted lea ia con minúsculas será porque me estoy refiriendo a inteligencias artificiales como las de las calculadoras o las que nos permiten pegar en un sitio lo que copiamos de otro. Frente a la prepotente IA, la vieja ia tiene la ventaja de que la conocemos y nos merece confianza.

Seguidor como soy de lo que ocurre con las cosas que hago, desde finales de 2022 comencé a anotar cada cierto tiempo el número de resultados de varias búsquedas en Google que incluían el acrónimo “MASUFA”. De repente, a las 21:30 horas del 13 de diciembre de 2025 y sin haber hecho nada distinto a lo que venía haciendo desde hacía tres años, ni pedir tampoco la pantalla permiso para responder de otra manera, apareció en la misma una “Vista creada con IA” que me sorprendió. Tanto, que hasta me coloqué a la defensiva y, recurriendo a la ia de toda la vida, respondí con un “copy-paste” de lo que estaba viendo para asegurar el recuerdo del texto que casi acababa de agredirme, no fuera a ser que la novedosa IA se atreviera a decir que ella no había sido cuando, por ejemplo, decida yo, tras hablar antes con mi abogado, presentar la correspondiente demanda en el Juzgado de Guardia.

Desde entonces se repitieron las casi agresiones virtuales, casi siempre sin yo activar el “Modo IA” que con fingida inocencia se ofrece y, tal como hice la primera vez, me dediqué a copiar siempre lo que aparecía en pantalla para trasladarlo a un lugar seguro, por lo que pudiera pasar.

Se acaban de cumplir seis meses desde aquel día del diciembre y me ha parecido oportuno compartir con usted los resultados de las 30 veces en las que, tras escribir en Google “Felipe VI MASUFA”, la IA me ha enseñado un texto relativamente largo y nunca el mismo y yo, en defensa propia y armado con la ia, lo he copiado y pegado para poder analizarlo.

Para no aburrirle, he decidido reproducir únicamente el listado de “significados” del acrónimo MASUFA que la IA ha presentado en pantalla en las 30 fechas que se citarán, aunque no quiero dejar de mencionar el sorprendente hecho de que, en las 30 ocasiones y sin ninguna excepción, la primera frase que la IA me presenta dice lo siguiente:

“Quizás quisiste decir Felipe VI MASUDA”

Creo que la próxima vez le preguntaré a la IA lo siguiente:

¿Por qué me contesta la IA “Quizás quisiste decir Felipe VI MASUDA” cada vez que le pregunto por Felipe VI MASUFA?

Aunque también podría preguntar:

¿Hay en la IA alguna mano negra que prefiere relacionar Felipe VI con MASUDA en lugar de con la muy constitucional función de MASUFA (Mando Supremo de las Fuerzas Armadas) que establece el artículo 62 h de la Constitución para Felipe VI?

Mientras me lo pienso, voy ya con la serie de fechas consultadas y los significados textuales que la IA ha ido concediendo a MASUFA. Comenzaré por las fechas más recientes, todas de 2026.

12 de junio. "Monarca al Servicio de Ultra-reaccionarios, Sindicalistas y Fuerzas Armadas”.

2 de junio. “MAnifiestamente SUperfluo o Facultativo”.

27, 15, 10 y 04 de mayo. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” (No es necesario decir que este sí es el significado correcto).

28 de abril. “Máximo Suplente de Franco”.

23 de abril. "MAjestad SUcia Franquista Arrebatada".

17 y 13 de abril: “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

09 de abril. “Majestad Sucesora de Fanchete (o Franco)”.

5 de abril. “Mandatario Supremo de las Fuerzas Armadas”.

2 de abril. “MAjestad SUcesora de FAscistas”.

12, 8 y 6 de marzo. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

27 de febrero. “Máximo sujeto de facto”.

24 de febrero. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

17 de febrero, a las 23:15 horas. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

17 de febrero, a las 21:00 horas. ““Mando Absoluto Sin Uso de Fuerzas Armadas”.

Siete fechas entre el 12 de febrero y el 12 de enero: “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

9 de enero. "MANDATARIO A SUJETOS ULTRAS, FRANQUISTAS O MASONES".

5 y 1 de enero. Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.

Definitivo: en España hay demasiadas personas con mando en plaza, aunque lo hayan conseguido en las urnas, a las que les sigue gustando jugar con fuego

Resumiendo: el 33,33% de las veces en las que desde el 1 de enero al 12 de junio de 2026 he escrito en Google “Felipe VI MASUFA”, ha aparecido la IA ofreciendo significados que no se corresponden con el hecho objetivo e incontestable de que MASUFA es un acrónimo que solo se corresponde con la función de “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” que el artículo 62 h de la Constitución reserva para el rey.

Para finalizar por hoy, aprovecharé la ocasión para recordar que todo esto empezó tras cabrearme de lo lindo cuando en mayo de 2022 supe que Carmen Calvo había informado que la “Casa Real”, en un día que no precisó de unos meses antes, se había negado a la reforma del artículo 56.3 que llevaba 8 años permitiendo cometer delitos a Felipe VI con total impunidad (los haya cometido o no), tal como le permitió lo mismo a su padre durante los 36 de su reinado desde 1978. Entonces agarré la Constitución, leí las diez funciones que su artículo 62 adjudica al rey y elegí la “h”, es decir, “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” para, a partir de entonces, y tras comprobar que la mayor coincidencia textual con MASUFA era MASSUFA, el nombre de una tribu bereber que hasta la fecha no se ha sentido ofendida por la casi coincidencia, dedicar parte de mi tiempo a divulgar por nada a cambio el 62.h mediante el uso del acrónimo MASUFA. Y siempre que viniera a cuento, por supuesto.

Esta vez ha sido la tan presumida como reincidente IA la que ha hecho inevitable lo de volver a mencionar aquí un asunto pendiente, al específico y particular de nuestra democracia me refiero que, por lo demás, se resolvería con una fácil reforma del título II de la Constitución que ya está clamando al cielo, porque resulta imprescindible que su artículo 56.3 no se siga riendo de lo que pone el 14 del título I.

¿Acaso es mucho pedir?

Definitivo: en España hay demasiadas personas con mando en plaza, aunque lo hayan conseguido en las urnas, a las que les sigue gustando jugar con fuego.

Eso es porque saben que algo tienen que ganar con ese maldito juego.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.