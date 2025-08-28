El fuego se apaga en invierno, insistamos en ello. Ahora se están negociando los presupuestos para 2026 en todos los gobiernos, locales, autonómicos y también en el estatal. Es necesario que nadie escurra el bulto y asuma el compromiso de salvar el medio rural y los montes. Proteger la masa forestal de los bosques españoles es una competencia en exclusiva de las comunidades autónomas y tienen la obligación de poner todos los medios al servicio de la prevención y protección, haciendo inversiones todos los años. Aunque hasta hoy, cuando arde el bosque solo se han dedicado a desinvertir, propagar mentiras y manipular, junto con los recortes en personal y medios materiales para poder culpar al Gobierno de España. Es el argumentario negligente de los dirigentes populares, demostrando una vez más su incapacidad de gestión de lo público e irresponsabilidad política de no hacer y no trabajar.

No es una perogrullada, es la realidad de los últimos años en los reinos de taifas en manos del PP y la privatización del servicio público de prevención y extinción forestal. La Comunidad de Madrid, en su afán de establecer el régimen privado en todo el sector público, tiene abandonado el servicio de prevención y extinción de incendios, sin convenio colectivo desde 2010, sin personal suficiente y sin material adecuado. El fuego no tiene ideología y sí inútiles gestores de lo público del Partido Popular que no actúan contra el fuego. Debemos recordarles a los gobiernos de los territorios autónomos y ayuntamientos que las llamas se deben sofocar en el invierno. Es fácil, útil y sencillo para salvar la masa forestal y el medioambiente, si se quiere.

Supongamos que Feijóo se vuelve laborioso y trabaja haciendo propuestas sensatas para el pacto de Estado y aplica el sentido común para buscar el interés general. Eso supondría exigir a los suyos desde el 1 de octubre de 2025 planificar la prevención, limpieza y desbroce de la masa forestal, repoblando de forma natural los bosques con árboles autóctonos y solicitando al personal técnico de la Administración pública un trabajo de campo para ver las necesidades y urgencias que hacen falta para recuperar las arboledas en el medio rural. Es importante y positivo actuar sin pamplinas, ponerse a trabajar en el nuevo curso medioambiental, sabiendo que se generará riqueza, empleo fijo, fijo-discontinuo y esta eclosión forestal que proponemos nos traerá otras actividades en los pueblos, aldeas, pedanías.

Así recuperemos la España abandonada para mejorar la vida del ecosistema y de la ciudadanía sabiendo que los árboles, plantas, aves, animales, ganaderías y personas necesitan ser protegidos por las administraciones públicas cuando sus gobiernos territoriales les abandonan a su suerte. Es lo que ha hecho el PP, junto con el desprecio de los hombres y mujeres sin conciencia medioambiental, también de Vox. Pregúntense qué planeta quieren dejar a las próximas generaciones. Abandonar el medio rural no es la solución y privatizar el servicio forestal, tampoco.

Proponemos volver a la remunicipalización del servicio forestal en los ayuntamientos y que las comunidades autónomas recuperen todo lo privatizado para hacer un sector forestal público fuerte.

Es la solución más objetiva y de ahorro, sin despilfarros ni caciquismo o amiguismo con empresas afines a los gobiernos del PP. El medio rural nos lo agradecerá para mantener la población e inclusive fomentar el sector forestal como un nuevo yacimiento de empleo que además puede generar otras tareas forestales más especializadas, junto con más inversión y menos gastos en fanfarria e incultura taurina o religiosa que no sirven para nada. Mientras los bosques españoles arden, desaparecen, y la erosión no perdona. Luego llegan las danas y las construcciones ilegales a costa del cambio de los cauces naturales del agua, que el cemento destruye por dinero. Así alguien engrosa su cuenta bancaria construyendo en los lugares indebidos, la destrucción se apodera del ecosistema, la desertificación avanza y "viva España", dicen los negacionistas e irresponsables del PP.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre