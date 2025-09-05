No me deis por muerto, solo llevo un disparo en el ala, y la ilusión a cero. Esperando en las puertas del infierno que arda el mundo. Sobrevivo por puro instinto. Cuando cae la noche con su luz tenue de probador, el lormetazepan resetea mi disco duro. La vida, la actualidad, tienen luz mortecina de probador. Sobrevivir. Solo llevo un disparo en el ala, en la derecha. Demasiado personal.

Mientras, curo heridas lejos del huracán, con dos dedos de Macallan y unos hielos que tienden a derretirse. No te da tiempo a pensar. Cuando aprieta el despecho y silban las balas en la Franja, se derrite cualquier atisbo de curar heridas porque ya estás muerto, con un saco de trigo en el suelo sobre el polvo de la carretera. “Bang, bang”. Desde el kibuc el franco tirador no dispara a las piernas sino directamente al pecho. Un fundido a negro marca el final de la escena. No les da tiempo a pensar, solo a morir.

El lenguaje no verbal define a dos personajes carentes de escrúpulos. Tierra por paz y vidas humanas

Sobreviven por puro instinto, como extraños en una tierra a tiempo completo. A 3.600 Km no sirve de nada pararse a pensar o escribir desde un fotomatón un artículo. En las puertas del infierno no hay tregua alguna, ni heridas que curar, solo drones que van más allá de Zaporillya o Jersòn, dirigidos a población civil. A 3.400 Km arde otra puerta del infierno. Otro diablo asesino reclama: “el control total de la región del Donbàs a cambio de congelar el frente”. Lo flanquea un impresentable de medio pelo, que no tiene pajolera idea de geopolítica. El lenguaje no verbal define a dos personajes carentes de escrúpulos. Tierra por paz y vidas humanas. A carita de perro.

No me deis por muerto “hi de putas”, solo llevo un disparo en el ala.

_________________

Pako Martí es socio de infoLibre.