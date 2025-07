No, Javier Cercas. No. Aquí no hay un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. No. Tampoco esto es una crítica sobre tu libro del Papa Francisco, el loco de Dios. No. Ni de ti, el loco sin Dios. Ni soy yo quien para hacer una crítica sobre toda la impostura que chorrea el texto. No. No se trata de eso. Aquí y ahora de lo que se trata es del loco del Presidente Sánchez, a quien pides su dimisión –este martes 1 de julio– en El País.

Este sí que es un loco que convierte los gigantes en molinos y no me equivoco. Herodes te voy a llamar, con cariño te lo digo. Ateo militante, “impío riguroso” como tú te defines dando la cara más por la Iglesia que por el proyecto de este loco Presidente que tenemos, cuya locura –a mí no se me quita de la cabeza– nos ha dado los años difíciles y menos vergonzosos, duros y progresistas de toda la democracia.

Si dimite –y tú lo sabes– no vamos a encontrarnos con alguien mejor al día siguiente. No. Tendremos un gobierno de extrema derecha. Lávate las manos si quieres y blanquea a la Iglesia, al Papa. Escúdate en la respuesta que buscas para llevarle a tu madre la excusa para escribir el libro y viajar con el Papa. El bendito Papa Francisco y su atención a los márgenes, a los excluidos. No sé qué te diría él. Si será mejor para ellos que venga el PP y Vox. Pero bueno, siempre queda bien la coartada: escribo un libro sobre Francisco si tengo con él cinco minutos a solas para preguntarle algo que mi madre desea saber: si ella va a encontrarse con mi padre, su amor, después de la muerte. Y llevarle su respuesta. Cuando tú sabes, porque bien lo sabes, que tu madre, como la mía (la que me regaló tu libro, a ver si dejo de ser tan descreída) no tiene ninguna duda porque su fe es más sólida que una montaña. Y que diga lo que diga el Papa Francisco, eso no va a cambiar. Suena a impostura y sabe a impostura todo el planteamiento. Como entretenimiento vale.

Escúdate en la respuesta que buscas para llevarle a tu madre, la excusa para escribir el libro y viajar con el Papa

Pero sin excusas ahora. No se buscan respuestas que no hagan más que fortalecer la teoría. Aquí no se trata de tener fe; se trata de ser de izquierdas. De rezar con la cabeza. Se trata del compromiso. De intentar dejar un mundo mejor y no lavarse las manos ante uno que sabes que viene peor. Se trata de una cuestión de compromiso y confianza.

Suponemos que Sánchez ha sido engañado. Uno, dos o cuatro lo engañan. Pero, hasta que se demuestre lo contrario, podemos ser muchas, muchos; podemos apoyar al Presidente. Por un mañana mejor. Poniendo una barrera con las manos, unas líneas rojas y un proyecto de futuro. Confianza y exigencia. Es de locos, verdad. Hacer frente a la comodidad de la teoría, a los corruptos y a los santurrones. Y con el riesgo de que nos engañen. Valiente locura, como la esencia de la izquierda, que todo cambie a mejor.

¿Que dimita Sánchez? ¿Por no vigilar? ¿Y a quién ponemos, al lobo a cuidar de las ovejas? Está claro que ha sido un pardillo, espero que sólo pardillo. Seamos benévolos. Solidaridad. Si falla uno, el resto se esfuerza el doble. Compromiso. Aprovechar el momento para darle la vuelta a los aforamientos, a los concursos amañados, a lo que sea. Exigencia y trabajo. Así se reza bien, trabajando.

Y si luego la rueda de la corrupción o del engaño aplasta nuestro esfuerzo, pues bueno, ateos partíamos.

_____________________________________

Olga Gutiérrez Cervera es socio de infoLibre.