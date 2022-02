Para lograrlo, tendrá que desalojar primero a quien ocupa el palacete de la Presidencia del Gobierno. Y en ello ha consistido todo su proyecto político como líder del principal partido de la oposición, sin importarle la gravedad de la circunstancia pandémica que padecen sus hipotéticos futuros gobernados. Pero lo malo no son sus proyectos. Lo triste es que haya ciudadanos que, con su voto, le ayuden a conseguirlo.

No vale gastar esfuerzo en mencionar sus múltiples discursos mentirosos e histéricos en el Congreso de los Diputados. Sus apoyos en encumbrar a otros a presidir algunas comunidades autónomas, como anticipos a su proyecto, no parece que le estén resultando bien del todo. Véase la lucha, imposible de disimular, con la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso... ¡Hasta una mayoría de sus militantes madrileños están por que la Ayuso presida la agrupación madrileña del Partido Popular!...

Pero lo que me mueve a escribir sobre este fracasado es su caciquil patriotismo. No voy a evocar la cantidad de veces que él mismo o algunos de los suyos han viajado a Bruselas con el sólo objeto de difamar al Gobierno de coalición, como si, no siendo el suyo, no hubiese sido elegido democráticamente. Últimamente, viene dando la tabarra de que el actual Gobierno, además de acusarlo injusto en su reparto, no va a saber administrar debidamente los 140 mil millones de euros asignados, entre transferencias y créditos, asignados por la Unión Europea a España. Tienen la caradura de decirlo, como si los españoles no supieran del caos administrativo de los gobiernos del PP con los dineros públicos. Ahí están las sentencias de los tribunales condenando tanto al partido, como a los personajes peperos encarcelados o investigados por despilfarrar o robar en los presupuestos de obras públicas. Basta con sólo hacer mención a los famosos “papeles de Bárcenas”...

Estos patrioteros, además de crear y fomentar el bulo, malinterpretando adrede las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva y el maltrato animal en las macrogranjas, tienen la desvergüenza de acusarle de desprestigiar en el extranjero a nuestros productores y exportadores españoles, cuando, a juzgar por las visitas de Casado a granjas de Castilla y León, no saben distinguir la ganadería extensiva y familiar de la intensiva e industrial en manos de especuladores foráneos. Ante esa ignorancia, lo mejor es decir, aunque contradiga su propia aversión político-ecológica, que las macrogranjas no existen... Y todo por ganar las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, convocadas para encubrir las corruptelas del candidato Mañueco...

Yo me pregunto si no será más grave y dañino para España todo el artificio acusatorio que, ante Europa y el Mundo, está montando el PP, por no ser ellos los que gestionen los fondos europeos. A base de falsificar datos y crear bulos con tal de echar al Gobierno de coalición, no tienen inconveniente, no ya de no escuchar las declaraciones del que fuera su propio gurú y Ministro de economía, Cristóbal Montoro, de no celebrar la concesión de los fondos europeos, y convertirlos en un instrumento de enfrentamiento político, sino también de dirigir su crítica a Bruselas sobre el reparto de esos fondos en su objetivo de tumbar al Gobierno español. Con esa actitud, Pablo Casado y los suyos siguen insistiendo, tozudamente, en su objetivo de llegar a la Moncloa. A este analfabeto político le importa un bledo hacer el ridículo ante Europa y el mundo, con tal de no desaprovechar su última oportunidad de ser Presidente de España.

No se entiende, pues, si no es desde un prejuicio negativista, la terquedad del Partido de Pablo Casado en seguir preguntando a la Unión Europea sobre el control de los fondos cedidos a España. No siéndole suficiente la respuesta de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, sobre el envío a España de los primeros 9.000 y 10.000 por haber ejecutado los planes y reformas acordados para la primera parte del 2021. No conforme con esto, ordena a su eurodiputada Isabel Benjumea a preguntar en la comisión conjunta de Empleo y Asuntos Económicos al Comisarios de Finanzas, Paolo Gentiloni, y al vicepresidente económico, Valdis Dombrosvskis, sobre los mecanismos de fiscalización de la ejecución por España de estos fondos para la recuperación y resiliencia. Extrañados por la pregunta de la eurodiputada popular, ya que ella votó el reglamento en la Eurocámara, como le recuerdan los interrogados, el Sr. Dombrovskis le responde con contundencia: "Es un instrumento que se fundamenta en cumplir objetivos, el dinero se da cuando se cumplen metas. Cuando se han cumplido inversiones y reformas, y la Comisión Europea verifica si ese es el caso, entonces desembolsa el dinero". Por su parte, Paolo Gentiloni, a la aparente candidez de la pregunta por la rapidez con que la UE, "en concreto quiero referirme" –dice Benjumea- "al caso español, donde la Comisión Europea ha entregado (los 9.000 + 10.000 millones antes referidos), y no sabemos los datos reales de ejecución...Como si al PP le importaran los datos". No obstante, el Comisario le responde que en relación con España, la decisión fue tomada de forma rápida porque muchos de los objetivos estaban relacionados con decisiones e iniciativas ya cumplidas y adoptadas por las autoridades, algo que es legal y que han hecho otros países...

El vicepresidente de los Verdes, Ernest Urtasun, eurodiputado de Cataluya en Comú, también le ha recordado al PP que sus dudas sobre el Gobierno de España, no sólo afectan a éste, sino también al prestigio de la Comisión Europea.

La propia portavoz europea para temas económicos, Veerle Nuyts, ante la ofensiva de Casado, a la que se ha sumado la Ayuso, ha rematado: "Los sistemas nacionales de control de los Estados miembros serán el principal instrumento para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, y los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos de intereses, corrupción y frauda, y doble financiación". Recuerda, además, que "siempre que hay una solicitud de pago", como la solicitada por España en noviembre: "Los Estados miembros deben firmar una declaración de que los fondos se utilizaron realmente para el fin previsto…. Asimismo ha resaltado que la Comisión también pondrá en marcha su propio sistema de control, con la posibilidad de realizar verificaciones sobre el terreno, para asegurarse realmente de que los fondos se usaron de manera adecuada..." ¡Claro que acostumbrados como están los del PP a no cumplir con las normas, y hacer lo que más les conviene, estas respuestas de responsables europeos se las trae floja!... Tanto es así, que estos garrulos del PP no sólo no se conforman con atacar al Gobierno español, sino que, si no les dan la razón, son capaces de cuestionar instituciones de la Unión Europea. Como ocurre en el área de la Justicia, siguen existiendo los Pirineos, en cuyos valles aún resuenan los ecos de aquella “aflautada” voz, que, desde la balconada del Palacio de Oriente, arremetía contra las ideas jueo-masónicas-comunistas provenientes de Europa.

Manuel Vega Marín es socio de infoLibre