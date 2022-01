Okupas y suicidio por desempleo

La extrema derecha lo llama, con desprecio, “paguita”; el SEPE, subsidio por desempleo; y la mujer protagonista de esta historia lo llama suicidio por desempleo.

Siempre me gusta cercar a la extrema derecha con una breve pincelada y ya está, pues hacen demasiado ruido y son bastante aburridos. Paguita es la sinvergonzonería que el Estado español da a nuestras abuelas de la dictadura (un periodo que, en palabras de su líder en el Congreso de los Diputados/as, fue mejor que el gobierno actual, elegido democráticamente) por pensión de viudedad sin que el Estado sea capaz aún de reconocer su trabajo que sustentaba la vida en el hogar para que pudiera llegar “dinerillo” a casa; el subsidio por desempleo es una prestación pública asistencial de carácter económico con una determinada duración; pero… ¿qué es el suicidio pordesempleo?

María (nombre ficticio) es madre de un alumno de un colegio que asistió hace unos días a una reunión en la que afirmaba, en repetidas ocasiones, que estaba cobrando el suicidio por desempleo. María es una persona de los estratos más bajos de nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de su escasa alfabetización, en su vida diaria no actúa tan diferente respecto a los grandes entes personales, empresariales y gubernamentales que condicionan nuestras vidas; comparte un aspecto común: la okupación.

María vive de okupa con su familia… No sé cómo vivirán, si ya habrá ido alguna empresa de matones a echarlos o si tendrán alguna plantilla de marihuana que colapse la red eléctrica y que la Policía no es capaz de identificar y da lugar al corte de luz de toda su barriada (ver aquí); tal vez los cogollos no sean rastas o la planta no mida 1,98 metros como el exdiputado Alberto Rodríguez, recientemente perseguido por la ley mordaza. Además, los entresijos de este tipo de familias (peleas, ajustes de cuentas) suelen llevar a okupaciones nómadas reconocidas como ilegítimas por el estado y la opinión pública.

No debe molar tener una vecina como María porque “puteará” y chantajeará al barrio (40–50 personas) con su estilo de vida. Pero existen otras “okupaciones” sedentarias cuyos daños son invisibilizados y cuantitativamente superiores (en términos territoriales y de convivencia), que son legitimadas por el estado y parte de distintos medios de comunicación, difamación o propaganda que, paralelamente, publicitan alarmas de seguridad para protegerte estas familias al tiempo que tratan de crear un imaginario colectivo de inseguridad que no es real.

La casa de María tendrá unos cuantos metros cuadrados y no sé si habrán colapsado la red eléctrica con algunas plantillas de marihuana pero… desde 1956, Iberdrola okupa 300 kilómetros del río Tajo y es capaz de freír y colapsar los embalses extremeños, dificultando la convivencia pueblo - entorno a cambio de beneficios extraordinarios (ver aquí y aquí). Además, recientemente chantajeó a 47 millones de personas con detener la energía nuclear (ver aquí). Paralelamente, diversos grupos de comunicación privados publicitan con espectaculares paisajes verdes en televisión el bienestar que la familia Iberdrola te aporta, para que seas consciente de ello desde niño/a.

La casa de María tendrá unos cuantos metros cuadrados y no sé si habrán colapsado la red eléctrica con algunas plantillas de marihuana; desde 1975, el Reino de Marruecos okupa gran parte de los 252.120 km2 de los cuáles a día de hoy el Reino de España sigue siendo la potencia administradora, y es capaz de freír y colapsar los derechos humanos para plantar un pulpo en el mostrador de la pescadería de tu ciudad. Paralelamente, los entresijos de este tipo de familias reales publicitan chantajes frecuentes, como la última desbandada masiva de miles de migrantes en Ceuta y Melilla en mayo de 2021.

La casa de María tendrá unos cuantos metros cuadrados y no sé si habrán colapsado la red eléctrica con algunas plantillas de marihuana; a día de hoy, carreteras y coches okupan nuestras ciudades, privando de la libertad de juego y seguridad a una infancia demasiado centrada en hacer y producir ya desde sus edades más tempranas… No vaya a ser que descubran el placer del tiempo libre. No podemos dar lugar a que las ciudades sean los lugares donde no circulan sus ciudadanos/as, sino el capital.

Así que, si va a señalar a María con el dedo acusador como el mal de los problemas del país, hágalo mejor con el martillo de una pistola: de esta forma, ante sus ojos, le señalará su dedo pulgar recordándole que usted o alguien cercano también puede ser María algún día y, a la vez, parte responsable para construir una España y un mundo mejor.

Ya conocemos quién es María pero…, ¿a qué se refería con eso de suicidio por desempleo? Quizás se refería a la acción de quitarse la vida, provocada en este caso por la falta de empleo y la desprotección de la administración que, cuando desabriga y mata lo público está en cierta medida suicidándose y quitándose con su vida la de cada uno de las habitantes que lo conforman. Veamos algunos ejemplos concretos:

-La mañana de ese señor mayor se suicidó: se mató, y la perdió, haciendo trámites electrónicos debido a los despidos masivos de la banca.

-También se suicidó por desempleo aquella mañana de tu vida en la que tuviste que coger tu coche para ir a un Leroy Merlin del extrarradio porque el fontanero, electricista… de tu barrio había desaparecido.

-O… tal vez tu pueblo, tus memorias y tus recuerdos pues es tal la nostalgia que te provoca al verlo vaciándose que ya prefieres borrarlo de tu cabeza.

El suicidio por desempleo nos afecta a todos/as: afecta al maestro/a que le sube la ratio y no puede atender a su alumnado en buenas condiciones y al niño que, igualmente, ve reducidas sus oportunidades de aprendizaje; o al médico o enfermera que tienen menos tiempo para atender a sus pacientes, los cuales reciben atención de peor calidad.

Paco Ochoa es socio de infoLibre