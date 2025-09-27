Escuchar a Trump pronunciarse sobre el futuro de la ONU en la misma sede: ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas? “La ONU tiene un enorme potencial. Pero está lejos de aprovecharlo. Por ahora, se limita principalmente a escribir cartas muy firmes, sin darles nunca seguimiento. Son solo palabras vacías –dice–, y las palabras vacías no resuelven las guerras”. En definitiva, como la institución no hace lo que el presidente de EEUU quiere, mejor que desaparezca. Atacó el multilateralismo y se despachó con asuntos varios, y solo trajo controversia en todos y cada uno de ellos.

Que la ONU es la pieza a derribar me lo recordó la propuesta China sobre gobernanza mundial hace dos años, en septiembre de 2023. La República Popular China abogaba por apoyar firmemente el papel central de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales; la reforma de la ONU contribuiría, según China, a salvaguardar el multilateralismo. Afirmaban que el papel de la ONU era aumentar la voz de los países en desarrollo en los asuntos internacionales, y mejorar la capacidad de ejecución y la eficacia de gestión de los organismos de Naciones Unidas. China había dejado de ser un país en desarrollo y buscaba ser la otra gran potencia.

Asistimos a un nuevo paradigma, frente a la expansión como forma de crecimiento, con sus connotaciones positivas y negativas. Lo de crecer y compartir, eso es la globalización, la expansión fuera del ámbito propio, parece fenecer. Ahora, el objetivo es debilitar al adversario mediante su destrucción. Impedir que crezca se convertirá en la fortaleza del agresor. Y aquí situamos a nuestra Unión Europea, asediada por todos los frentes. Rusia, apuntalada por China, hostiga a los países de la Unión Europea, invade sus espacios aéreos pero ellos no son, dicen. Ridiculizan a Trump, le consideran débil. La sombra de los chinos es alargada. Trump, con sus aranceles y otras acciones, pone en un brete a la Unión Europea, la defensora acérrima de esos organismos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. La Europa donde nació la democracia, la valedora de los derechos humanos, a veces un tanto pacata.

Caminamos hacia un nuevo orden mundial que pretende eliminar las instituciones que, mal o bien, trataban de equilibrar situaciones conflictivas

Caminamos hacia un nuevo orden mundial que pretende eliminar las instituciones que, mal o bien, trataban de equilibrar situaciones conflictivas. Las guerras dejaron de tener reglas, véase el conflicto ruso-ucraniano, China está soportando al sátrapa ruso; o el caso del genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino, el aspirante a sátrapa sujeta al gobierno judío, e ignora, más bien apoya y azuza al gobierno sionista. Las relaciones internacionales se han roto. La geopolítica es un caos.

Veamos la talla del mayor mandatario mundial. En el colmo de la bajeza, el presidente norteamericano americano quiere cargarse a los responsables del mantenimiento de la escalera mecánica que se paró -se dice que fue un cámara que quería fotografiar al insigne-; o a los encargados del teleprompter -parece que lo manejaban miembros de su equipo-. El sátrapa quiere cerrar la ONU, pues no funciona a su gusto, ni en el fondo, países aprobando el estado Palestino, adonde vamos a llegar, ¡hábrase visto!, ni en la forma, la escalera mecánica se para, y la parada del teleprompter muestra a un infacundo prócer. Parece que solo maneja el dedo tuitero, aunque dudamos que sea él.

Sin duda es firme candidato a los premios Ig Nobel, pero de la estulticia.

Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.