Un verano de “polillas”

Las polillas son polinizadores vitales para muchas plantas nocturnas y una fuente de alimento esencial para aves, murciélagos y otros animales. Además, son totalmente inofensivas para los humanos. En lugar de matarlas, lo ideal es ahuyentarlas utilizando elementos naturales como bolsitas de lavanda o cáscaras de cítricos.

Para evitar que lleguen a tu casa, simplemente, en España es costumbre apagar las luces interiores si tienes las ventanas abiertas, ya que son fuertemente atraídas por la iluminación.

Y perdonen que insista en eso de la polilla veraniega. Pero es que llevo ya tres o cuatro días, cuando despierto y estoy desayunando, tengo en el cristal de la ventana una cariñosa polilla, inocente, (aún no sé si macho o hembra), pero que me mira con aprecio. Y claro, ni mi café ni mis tostadas le atraen. Ahora sí, cuando toco el limón para exprimirlo y hacerme un zumo, ella (o él) extiende sus alitas y se hace querer. O al menos eso me ha parecido a mí.

Desde mi ventanal contemplo el amanecer del Mediterráneo y me acaricia la brisa del Levante (el Lebeche más bien). Pero la polilla, nada, ni se inmuta viéndome desayunar. Y yo, pasmado aún “con la ingravidez de lo onírico”, contemplo a esa polilla apalominao.

No, las polillas no pican ni muerden. Las polillas adultas que vuelan en tu casa son totalmente inofensivas. No tienen aguijón ni dientes, por lo que no pueden morderte, picarte ni transmitirte enfermedades. Su única meta en esa etapa de su vida es reproducirse. Y sus larvas (orugas) sí que hacen destrozos.

El caso es que, entre las polillas curiosas, cotidianas, y las desternillantes declaraciones de Frijolito y la defensa inútil de sus voceros políticos del PP, me entretienen la mañana y el desayuno. Principalmente esos voceros del PP (Cucarra, “Dóberman” Tellado, Ester Muñoz, Alicia García, Bendodo, Borja Sémper...

“La torpeza y falta de sentido común del líder del PP hace parecer a Vox la opción seria de la derecha”. Por eso existe una gran inquietud en el PP tras los últimos tropiezos de Feijóo: “La sensación es que vamos improvisando”. Y es que las polémicas sobre las bajas laborales y la ‘ley de nietos’, y otras sandeces, reavivan el debate sobre la estrategia de oposición: “Hay que revisar el modo de trabajo”, suena como un eco estúpido y baldío en Génova 13. Feijóo comete, en el fragor de sus discursos, diversos lapsus, errores y confusiones muy variadas y disparatadas. Y de ahí que salgan al quite los voceros del PP para “proteger” a Frijolito de sí mismo y de sus propias sandeces, sobre todo el falso moderado, Borja Sémper.

La torpeza y falta de sentido común del líder del PP hace parecer a Vox la opción seria de la derecha

Sí, porque el Sémper que yo conocí en los años 90 era otro, más agresivo, y algo ”fachilla”, y además íntimo de Abascal. Borja Sémper, ahora, afirma que su relación con Abascal está "a prueba de bombas". No sé, eso de las “bombas” me suena mal, muy mal… Pertenecían los dos a una sección de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco muy duras y belicosas. Alguna vez nos enfrentamos con ellos varias veces por siete calles de Bilbo o por el casco viejo de Donosti.

Se acusa a Sémper de pose "moderada": Él, que destacó por un discurso más centrado y abierto durante su etapa en el País Vasco, ha sido criticado por otros partidos, quienes consideran que su tono moderado es solo una "estética vacía". Sus detractores argumentan que, a la hora de la verdad, sus políticas o las directrices de su partido no se corresponden con esa imagen de progresismo o apertura.

También le echan en cara a Sémper muchos lapsus e interpretaciones de sus declaraciones, muy dudosas, sobre cómo defiende al PP y ataca al Gobierno de Pésanchez.

Y se empeña Sémper en “salvar” a Feijóo. Y es que el líder pepero hace lo que puede, pero es víctima de algo más serio. Cuando Asnal dijo eso del que pueda hacer que haga, tendrían que haber enviado un tutorial con una advertencia. “Uno que puede hacer algo va y lo hace, pero es totalmente absurdo y tiene efectos tragicómicos, causa el efecto contrario” ¡Ay, Frijolito, menuda encerrona te han hecho los tuyos (Asnal y PPayuso)!

En España, las polillas políticas (PP) nos atacan con sus larvas (orugas). Ahora, casi ya en año electoral, agujerean las páginas de todos los “media” para que los ciudadanos no tengamos acceso a una historia completa.

Las larvas de esas pequeñas mariposas nocturnas –polillas– no leen. El objetivo de esos bichitos no es aprender o informarse; lo suyo es destruir y dañar con tal de satisfacer su apetito voraz. Esa es su razón de ser.

Y todos los voceros del PP lo saben y lo practican cual polillas dejándonos devoradoras larvas políticas.

Estos tiros en el pie que Frijolito se pega con asiduidad y habilidad cuanto mayor es el desgaste del Gobierno, empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinantes habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos y más mandangas que “parió” el gallego.

En los mentideros de Madrid, principalmente en el Parlamento Autonómico y en el Congreso y Senado, corre como la pólvora la estrategia coordinada, o no, para horadar un nuevo liderato del PP para gobernar España, ya que lo de Frijolito no termina de cuajar.

Y es una pena (jajajaaaa) porque con contrincante como él, Pésanchez tiene más fácil el renovar una mayoría parlamentaria.

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Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.