El vodevil de la OTAN

Desde el 20 enero, fecha en la que un proscrito por la justicia estadounidense tomó el poder y volvió a sentarse en la Casa Blanca, el mundo ha cambiado en forma de sainete y los amantes de los guiones para la risa y la chanza no dan abasto, porque el payaso terrorífico carece de límites verbales, más aún cuando comprueba que su lenguaje tabernario es aprobado “urbi-et-orbi”. Y si esa constatación se hace pública ante 32 jefes de Estado (menos España), “besándole el culo”, el personaje se acrecienta.

La OTAN, nació en 1949 (año en lo que yo nací) y, no recuerdo ninguna reunión de este organismo (independientemente de su aceptación), más tragicómica como la de esta semana, para aprobar la compra de material de guerra por un valor de un billón de euros a la industria estadounidense. A eso venía Trump y lo ha dejado muy claro. Tan claro que, el máximo responsable de este organismo (M. Rutte) ha ido mucho más lejos que el payaso terrorífico: “Daddy, lo has conseguido”. Ante tanta sumisión, tanto baboseo, tanta indignidad, uno no entiende cómo es posible que ningún jefe de Estado pida la dimisión de quien los representa de manera tan deshonrosa.

El exigir el gasto del 5% del PIB a los 32 miembros de la OTAN ha sido el anzuelo trumpista para demostrar al mundo la evidencia de que todos le “besaran el culo”

El 5% del PIB nació de Trump: y nació al igual que las amenazas de los aranceles (145% para China) y nadie ha podido, hasta la fecha, encontrar una justificación al mismo. ¿Y por qué no el 6, o el 4 o el 7%…? Es más, ni siquiera ha habido alguien que se lo preguntara. El exigir (él nunca propone) el gasto del 5% del PIB a los 32 miembros de la OTAN, de lo contrario él no aparecería por La Haya, ha sido el anzuelo trumpista para demostrar al mundo la evidencia de que todos le “besaran el culo”. Y así ha sido, garantizado por su perrito faldero el ex primer ministro holandés, Mark Rutte, quien por entonces nos llamó a los países del sur de Europa PIGS (cerdos). Hoy, no duda en postrarse ante en sheriff del mundo y llamarlo DADDY (papi) porque “Europa pagará a lo GRANDE y será mérito tuyo”.

Cuando la indignidad ensombrece el ejercicio del debate político (es lo que ha ocurrido en la reunión de La Haya) hay que buscar el terreno en el que todo se ha movido. Ese terreno sin duda ha sido el de situarse en 2029, año en el que todos esperan que Trump ya no ocupe la Casa Blanca. Hasta entonces todos comprarán armas “made in USA” poco a poco para no enfadar al payaso terrorífico, pero sin llegar a ese temible 5% porque todos saben que eso es imposible sin acabar con el Estado de Bienestar de sus países. Pero también saben que hoy por hoy nada está escrito en la política estadounidense. Trump tiene su propia lectura e interpretación de la Constitución USA, al igual que lo tiene de cualquier ley nacional o internacional. Al subir al Air Force One, fue preguntado por una periodista sobre el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el cual “garantiza la intervención del organismo atlántico para ayudar a cualquier país miembro que sea atacado" y la respuesta fue: “bueno, el artículo 5 tiene varias interpretaciones”. Ese es el personaje. Ese es el futuro con el que los miembros de la OTAN han jugado. La Constitución estadounidense está en manos del Tribunal Supremo y éste tiene una mayoría elegida por él.

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.