Zapatero, Cicerón y la amistad

Zapatero a tus zapatos, reza el refrán. Querido presidente, viendo a los críticos, a los denunciantes y demás, recuerdo aquello de “extraños amigos de cama hace la política”, y también “la amistad” a la que alguno se acoge para pillar, y si vienen mal dadas, se transforma en acusación o venganza. ¿Es el estilo de zafarse de los propios delitos?

Grave error confundir amigo con amiguete, esa afinidad superficial y circunstancial. Cuánta tribulación han provocado la amistad y el amor mal entendidos. Los sofistas atribuían la amistad a las necesidades del hombre; Cicerón enseña que la amistad real solo se halla entre los hombres de bien. Si la amistad toma su razón de ser en la necesidad, el futuro será oscuro; si no, ya se ocupará “alguien del entorno” de llevar la oscuridad. Esos a quienes no importa el Estado de derecho.

Para muchos, su culo es superior a su dignidad y seguirá siendo así, ¿caso Trump? Y parafraseo a nuestro filósofo, cuando escribe que los que se arriman arguyendo amistad solo buscan el favor, la riqueza, el poder... Después decae el favor, la riqueza, el poder, etc., y el benefactor se convierte en un apestado. Algunos, incluso, si les es posible, ayudarán a que parezca un delincuente en su caída, aunque sea injusta. Todas las artimañas valdrán.

Son tiempos de deslealtad, indignidad y patrañas. Quienes nos deshumanizan deberían enfrentarse a severos castigos penales

Regla incuestionable: en las alianzas entre partidos, el interés prima. Lo fue en la coalición de Gobierno y lo será en la coalición de la oposición. Los políticos pretenden hacernos creer que los pactos serán eternos, entre amigos, cuando sabemos que solo les une la necesidad o el interés: poder, provecho, utilidad, ganancia; de resultas siempre será en detrimento del otro, lo que propenderá a reventar, ¿que no? Recordemos: Ciudadanos, UPYD, PSOE-Podemos, PP-Vox. Estudien el tránsito patético hasta Junts, desde Pujol.

Debería estar prohibida la amistad entre los poderes institucionales en el ejercicio de sus responsabilidades —la buena relación no es amistad, ni fe ni cariño—; sabemos que en la mayoría de los casos buscan las puertas giratorias, el favor para cargos y ascensos. En el elector no debe primar la amistad, sino lo que conviene a la nación frente a salvapatrias y devastadores de la sociedad de bienestar y de lo público.

Es vital conocer antes de elegir qué quieren hacer y con quién; eso nos ahorraría muchos sinsabores. Nunca olvidemos a los ansiosos de poder a cualquier costa; no son amigos de nadie ni de la verdad, dañan sin argumentos, ni aproximación a la realidad. La justicia poética les espera, a todos.

Son tiempos de deslealtad, indignidad y patrañas. Quienes nos deshumanizan deberían enfrentarse a severos castigos penales. Es tiempo de farsantes y fingidores. Recuerde usted mismo: ¿dejó el trabajo? Revise su agenda. Sí, un amigo es un tesoro: ¿cuántos tesoros le quedan? Pues eso.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.