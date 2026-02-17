Sorteamos entradas dobles para acudir a la obra de teatro ‘Viernes i’m in love’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Viernes, i’m in love’ el próximo viernes 27 de febrero de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 26 de febrero de 2026. El pase será a las 20:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Con esta obra estamos ante la tercera y última entrega de la Temporada Verde: La emergencia climática a escena. La obra se basa en el movimiento @Fridaysforfuture o viernes por el futuro, constituido en su mayoría por jóvenes que reclaman acciones urgentes para evitar una catástrofe ambiental derivada del cambio climático. La protesta nació en Suecia de la mano de la activista Greta Thunberg.

En esta representación Cloe, Louise y Panamá son tres jóvenes ecoactivistas que, inspirados por el movimiento liderado por Greta Thunberg, dedican su tiempo y energía a crear un mundo sostenible. Mientras, una pareja de madres desbordadas se enfrentan a la incapacidad para adaptarse a un mundo que va cada vez más deprisa. Paralelamente, tres jóvenes que atraviesan el espacio-tiempo subidos en sus bicicletas buscan su identidad.

La ecoansiedad, la soledad, la incomunicación, los sueños de transformación y la esperanza atraviesan a los personajes en un viaje donde lo íntimo y lo colectivo se entremezcla mientras buscan respuestas.

¿De qué sirve ir a la escuela si no tenemos futuro? Se muestra como un reflejo de lo que está por venir, del futuro que nos espera. En este espectáculo teatral, se da voz a jóvenes que, prácticamente en la sombra, dedican su tiempo y energía a crear un mundo mejor.

Escrita por Sandra Arpa, que es actriz, directora y dramaturga. En 2014 funda la compañía Teatro Inverso, con sede entre Londres y Madrid, adaptando textos clásicos a la contemporaneidad y trabajando con colectivos de mujeres desde una perspectiva feminista.

*Sujetas a disponibilidad del teatro

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo