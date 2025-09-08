Sorteamos entradas para toda la familia para acudir al preestreno de la película ‘Angelo en el bosque misterioso’

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas cuádruples* para ir al preestreno de la película ‘Angelo en el bosque misterioso’ el próximo sábado 13 de septiembre de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 12 de septiembre de 2025. El pase será en la sesión matinal a las 12:00 horas en el Palacio de Hielo, en la calle Silvano, 77, 28043, Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Angelo quiere ser de mayor explorador y zoólogo. Cuando emprende el viaje con su familia para visitar a su abuela, sus padres, distraídos, lo dejan atrás en un área de servicio. El niño decide atravesar el bosque para buscarlos, adentrándose en un mundo oscuro y misterioso habitado por extrañas criaturas.

Vincent Paronnaud y Alexis Ducord codirigen esta película de animación infantil, adaptación a la gran pantalla del cómic ‘Angelo dans la forêt sombre et mysterieuse’. Fue presentada en el 77 Festival de Cannes consiguiendo varias nominaciones: Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Seminci Joven y otra a Mejor Película de Animación en el Festival Lumières de Lyon.

Para este fortuito viaje, los directores despliegan toda su imaginación y creatividad que desde el humor más sencillo y pensado para el público infantil, regala carcajadas al público adulto tratando con ironía algunos temas de actualidad, desde el cambio climático hasta el narcisismo de los déspotas.

Vincent Paronnaud es un destacado historietista y cineasta francés. Su carrera comenzó en el mundo del cómic pero alcanzó fama internacional con 'Persépolis'. Como director de cine de acción real destacan en su filmografía ‘Pollo con ciruelas’ (2011) nominada al León de Oro de Venecia; y Hunted (2020), nominada a Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges. Como creador de cómics ha recibido el Felino de Oro en el Festival de Angulema por ‘Pinocchio’ (2008) y la ‘Pepita de Oro’ en el Salon du Livre et la Presse Jeunesse de Montreuil con Angelo dans la forêt sombre et mysterieuse (2016).

Alexis Ducord director, guionista y animador francés especializado en cine de animación infantil, es conocido sobre todo por la serie para televisión ‘Sally Bollywood’ y por la película ‘Zombillénium’ que en 2017 fue nominada al premio Cámera d’or en Cannes, a mejor película en el Festival de Annecy y a Mejor Película de Animación en el Festival Lumières de Lyon y en los Premios César del Cine Francés.

