Jesús Maraña: “Efectivamente, hay instrucciones judiciales que solo tienen un sentido político”

Se inicia un nuevo curso político, después de dos años de gobierno de coalición de Pedro Sánchez. A juicio de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, “la fortaleza o la debilidad del Gobierno va a depender de lo que vaya ocurriendo, por un lado, en el plano judicial y, por el otro, en el plano parlamentario, de los pasos que se puedan dar para fortalecer la posibilidad de que el Gobierno aguante hasta unas elecciones generales en 2027”. Respecto al momento actual del periodismo, reivindica la idea de que “sin el apoyo de socias y socios, cada vez será más difícil que existan medios realmente independientes y comprometidos con la información veraz”.

Investigaciones prospectivas

“No terminamos de analizar las anomalías desde el ámbito judicial que se están produciendo desde hace ya años. Es el caso del juez Peinado, que durante todos estos meses, después de haber hecho cosas tan estrambóticas como ir a La Moncloa a tomar declaración al presidente del Gobierno, al ministro de Presidencia, etc., no encuentra pruebas de los delitos que previamente ha decidido para acusar y entonces va abriendo nuevos delitos, nuevas posibilidades, hasta el punto de que ahora exige todos los correos de la asistente de Begoña Gómez desde el año 2018 y de la propia Begoña Gómez. Es una medida que demuestra claramente que se trata de una causa general, prospectiva. Es decir, vamos a investigar de todo a ver si encontramos algo. La justicia no puede funcionar así, es decir, es un atropello permanente. Bueno, pues esas instrucciones judiciales estrambóticas no están teniendo ningún tipo de consecuencias, y eso creo que mucha gente no lo entiende”.

El fiscal general del Estado

“Si solo se analiza el hecho de que hay un fiscal general imputado, procesado por el Supremo y sigue en el cargo, mucha gente dirá que debería apartarse, debería dimitir. Ese debate es legítimo. Pero, ¿nos saltamos todo el paso previo sobre cómo ha sido la instrucción judicial de ese caso por parte del juez Hurtado? En el Supremo se ha ido viendo, en paralelo a lo que hacía el juez Peinado, que con el fiscal general que no se han obtenido pruebas y la única base para acusar y procesar al fiscal general es el famoso borrado de datos de su propio móvil. Ni siquiera se ha comprobado si ese borrado se produjo antes de que empezara a ser investigado. La anomalía que se está produciendo en este país es que efectivamente hay instrucciones judiciales que solo tienen un sentido político, porque lo que es la base probatoria no se encuentra por ninguna parte. Ha sido tan anómala la instrucción del juez Hurtado sobre el caso del fiscal general, que tiene toda la base que el fiscal general haya decidido continuar defendiendo su presunción de inocencia. Me parece que es legítimo, es lícito. El final del proceso indicará si había alguna base o solo ha sido una instrucción de carácter político”.

La posición del Poder Judicial

"Llama mucho la atención que instrucciones como la del juez Peinado o la del juez Hurtado contengan decisiones absolutamente estrambóticas y una instrucción como la que viene haciendo la jueza de Catarroja, que es absolutamente rigurosa, ha estado meses soportando todo tipo de presiones, de acosos, de insinuaciones y de acusaciones que entran además en el ámbito privado y además con un carácter machista. Si no se percibe reacción desde el propio Poder Judicial para frenar decisiones absolutamente incomprensibles que estamos viviendo y no apoyar a una jueza que está trabajando con todos los obstáculos, lo que demuestra es que el propio Poder Judicial no es capaz de gestionar de una manera creíble, de una manera rigurosa, la apariencia de imparcialidad que tiene que administrar la justicia y sin apoyar además a quienes están haciendo una instrucción cumpliendo con sus deberes en todo momento. Yo espero que el Poder Judicial en algún momento sea capaz de darse cuenta de que no se puede a la vez estar manifestándose en las puertas de los juzgados con carteles que dicen ‘fuera el sanchismo’ y luego pretender exigir que nadie critique las decisiones que se consideran no probadas o arriesgadas o de carácter político. Deberían sacar alguna lección autocrítica de todo esto”.

Calendario judicial de la corrupción

“No me parece disparatado el análisis que explica que ha habido un intento en los últimos meses de echar al gobierno de coalición antes del verano. Era un objetivo que se percibía en ámbitos políticos, judiciales, mediáticos, etc. y se exigió que, con un informe de la UCO de la Guardia Civil, se forzara la dimisión del presidente del Gobierno y elecciones anticipadas. Lo que no es legítimo, desde el punto de vista democrático, es que un gobierno caiga por un informe de la Guardia Civil, que todavía no está comprobado. El PP afronta ahora un calendario en el que hay varios procedimientos judiciales que están ya pendientes de juicio oral, que son de los casos más graves que se han vivido en la etapa democrática: la Gürtel o la Kitchen, que es uno de los casos más graves, también de corrupción institucional y además con el elemento de utilizar nada menos que a la cúpula policial y algunas ramas externas de la policía para espiar, para acusar adversarios políticos con falsedades. Todo esto lo tiene que afrontar el PP y va a estar en los medios, por mucho que haya un esfuerzo mediático de concentrar los esfuerzos de comunicación en lo que son hasta ahora acusaciones que hay que investigar, que hay que probar, etcétera. En lo que se refiere a los casos que afectan al PSOE, no se va a salir del barrizal. Pero sí es importante examinar quién provoca el mal, porque si no, caemos en el juego de la equidistancia. El PP yo creo que tiene el problema de que lo que le viene por delante en el calendario judicial le complica trasladar esa imagen que pretende de que estamos con un gobierno corrupto al que hay que echar y aquí estamos nosotros”.

Apertura del año judicial

“Hemos vivido estos días una polémica institucional que a mí me parece que es de lo más grave que ha ocurrido en el funcionamiento del sistema democrático en muchos años. La apertura del año judicial es el acto institucional más importante de ese ámbito judicial. Está asentado que, a ese acto, acude el Rey, como jefe del Estado, sin que tenga obligación legal de hacerlo. Suele acudir el presidente del Gobierno y quien sí tiene la obligación por ley de estar es el fiscal general del Estado. Lo que ha hecho el fiscal general es cumplir su obligación. Desde el PP, el señor Feijóo decidió boicotear ese acto, hacer un plante. Hace dos meses, en la Conferencia de presidentes autonómicos, Feijóo decidió acudir contra lo que quería hacer Ayuso, que era no estar. Feijóo justificó que había que estar en esa Conferencia por respeto al rey. Ahora se ha ausentado con el argumento de que lo respetuoso con el rey es no estar. Feijóo se ha comportado como un dirigente antisistema y eso lo hace porque tiene un ojo permanentemente puesto y condicionado por su competencia con Vox”.

Arranca el curso político

“La fortaleza o la debilidad del gobierno de coalición va a depender de lo que vaya ocurriendo en el plano judicial y de los pasos que se puedan dar para fortalecer la posibilidad de que aguante hasta unas elecciones generales en 2027. Los apoyos que ahora mismo tiene el gobierno de coalición en el Congreso, todos sabemos que son débiles, fundamentalmente porque dependen de los votos de Junts y de los votos de Podemos. Junts porque necesita conseguir objetivos que además estaban acordados y en eso tienen razón para justificar sus apoyos en un electorado que más bien es de derechas. Y Podemos, porque en su estrategia ha decidido que debe ejercer la oposición, digamos, de la izquierda más pura o más coherente, como se quiera, en su competición con el espacio que hasta ahora ocupaba Sumar. Yo creo que el Gobierno va a presentar Presupuestos, está obligado a hacerlo. Cada uno se retratará de manera que quienes finalmente no permitan que haya unos presupuestos generales, y por lo tanto una continuidad clara de la Legislatura en términos de fortaleza, pues tendrá que afrontar sus riesgos. También se está estableciendo un debate falsario, respecto a la aprobación de los PGE ¿Es legítimo gobernar sin presupuestos? El único país en Europa que exige que haya presupuestos para seguir gobernando es Estonia. Claro que se puede gobernar sin presupuestos”.

A la izquierda del PSOE

“Me parece que a estas alturas está clarísimo que no hay posibilidad de unidad a la izquierda del PSOE. Han sido muy claros los mensajes desde Podemos, que tiene la ambición de ser el partido que represente o que ocupe al máximo ese espacio y, de momento, no se percibe que desde Sumar haya una renovación, una motivación del electorado con un liderazgo y un proyecto suficientemente potente para competir en ese sentido con Podemos. Sería exigible desde el electorado progresista que se fuera pragmático en ese sentido. Para mí lo que está pendiente todavía es si Sumar reacciona con proyecto y con liderazgo como para no perder ese espacio, la potencia que tiene y que tuvo. Es la única manera de que en este país siga habiendo un gobierno progresista. Eso lo sabe todo el mundo. Si no se consigue volver a sacar de la abstención, de sus casas, de la irritación y de la frustración, a un montón de gente en ese espacio de la izquierda, pues probablemente sería inevitable, a mi juicio, la victoria de las derechas.

Una ultraderecha violenta

“Estamos ante un salto más en el peligro de llevar la violencia verbal que está desde hace tiempo en el Congreso, en el debate público, provocado desde formaciones ultraderechistas pero acompañados a menudo de otras fuerzas de la derecha y de toda la batería de pseudo medios, provocadores, o gente que se hace pasar por periodistas, a la violencia real. Lo vivimos en Torre Pacheco y ha habido brotes en Madrid con el tema de la inmigración, que algunas formaciones creen que les hace crecer en las urnas. Hemos vivido incluso situaciones de violencia física contra un periodista por parte de elementos de la ultraderecha que además lo graban para difundir. Eso significa que consideran que beneficia a sus intereses. Algunos de esos pseudo medios hacen negocio directamente con esa violencia. Esos vídeos provocan clics en los tuits. Lo más preocupante en términos democráticos es que las formaciones de derecha democrática no establezcan una línea roja ante la provocación y la siembra del odio. Esto nos lleva al reto de cómo gestionarlo también en el ámbito judicial y policial. Y debe llevarnos a reflexiones sobre cómo tratar el fenómeno de la ultraderecha que utiliza la xenofobia y la inmigración para provocar la reacción más visceral. Es el manual de instrucciones del trumpismo respecto a provocar reacciones emocionales más que racionales. Ya ha llegado. Tenemos que reaccionar con el dato, con la crítica argumentada, pero hay que luchar también contra esos fenómenos en el terreno emocional, provocando que la gente se mira al espejo y se diga que esto solo nos puede llevar al odio, a la violencia verbal y física. Tenemos ya datos y experiencias suficientes para intentar provocar una reacción racional y emocional”.

La ciudadanía ante Gaza

“Me parece muy extendida y muy transversal la sensación de vergüenza y de indignación sobre lo que ocurre en Gaza. Probablemente, la falta de reacción de instituciones internacionales y gobiernos lleva a que desde los ámbitos civiles estamos viendo cada vez más reacciones, iniciativas que al menos ponen el foco en el genocidio que se está produciendo en Gaza, en los crímenes que están ejecutando Netanyahu y el ejército israelí. Me parece que, desde un punto de vista cívico, cualquier demócrata debe apoyar. Debe poner su granito en iniciativas como la de la flotilla que está dirigiéndose a Gaza con ayuda humanitaria o quienes están protestando porque haya un equipo propiedad de un socio de Netanyahu, de un xenófobo absoluto que ha declarado su apoyo a la exterminación del pueblo palestino, en la Vuelta Ciclista a España. Hay que presionar para que en el ámbito deportivo se tomen decisiones y se avergüence a quienes todavía pretenden blanquear todo eso que está ocurriendo. Va a haber más acciones en las próximas semanas. Están en marcha iniciativas desde el mundo de la cultura, desde el mundo de la educación y desde otros ámbitos, para seguir manifestando la indignación y pidiendo más medidas prácticas que aíslen al gobierno israelí y le provoquen perjuicios que pueda percibir también la población que todavía apoya a Netanyahu. Es importantísimo también que se avance en el embargo de armas, en la ruptura de relaciones comerciales y quizá diplomáticas”.

Evolución del trumpismo

“Es imposible prever las acciones de Trump porque cada dos días puede dar un susto en términos de atropellar el derecho internacional o de castigar a cualquier democracia que le moleste. Incluso internamente, como está haciendo con intervenciones del ejército en Estados que consideran que le son críticos. Pero dentro de eso, está cumpliendo con la arquitectura política que ha conseguido el apoyo de más de 70 millones de norteamericanos. Y eso es lo que creo que debemos examinar y combatir. Trump es capaz de bombardear un barco que puede ser de narcotráfico o no porque no hay actuación judicial ni orden contrastada de ningún tipo. Está dispuesto a apoyar la actuación de regímenes criminales como el de Netanyahu y, en otros términos, de Putin. Está dispuesto a que el ejército estadounidense actúe en cualquier lugar del mundo por su cuenta y sin ningún respaldo del derecho internacional. Eso está llevando a una tensión muy difícil de calibrar. Pero sin duda, ya ha provocado un cambio absoluto de la geoestrategia internacional. Y sus réplicas en distintos lugares del mundo están elevando también la fuerza de movimientos populistas, antidemocráticos y autoritarios. Debemos aprender de todo esto y Europa tiene un papel que jugar. Todavía está por ver que aproveche lo que puede ser una oportunidad para ser un modelo de democracia y fortaleza económica”.

Incendios

“Se han producido los incendios más graves en mucho tiempo, simultáneos y condicionados por algo que hay que asumir de una vez por todas, la emergencia climática, olas de calor que cada vez, según los científicos, van a ser más frecuentes. Han dejado retratada una de las necesidades más claras que tenemos en este país, que es afrontar la emergencia climática y la despoblación. Hemos vivido una gestión política absolutamente vergonzante. Cuando estallaron los megaincendios entre León, Galicia, Zamora, también en Asturias, pero fundamentalmente en Castilla y León, esos cuatro primeros días no hubo ninguna polémica. No se expresó ninguna queja, al contrario. Pero el 15 de agosto, a la misma hora, empezó a ejecutarse una estrategia política respecto a los incendios muy clara, que era aplicar la plantilla de la Dana, es decir, intentar, como sea, responsabilizar a otros del problema. El PP ha intentado con los incendios responsabilizar también al Gobierno central y a Sánchez de toda la catástrofe. Enfada mucho a la gente y una vez que se establece el fango se dispara hacia todas las administraciones, es decir, se fomenta la antipolítica”.

El compromiso de infoLibre

“Es importante (y muy difícil) transmitir a la ciudadanía la importancia del combate contra la desinformación que se extiende en muchos lugares y lo que conlleva. Este mismo mes de agosto se ha aplicado la nueva Ley de Libertad de Medios. Será muy interesante observar qué medios cumplen los requisitos que vienen del Parlamento Europeo y que intentan dar pasos a la hora de diferenciar medios de información de cualquier línea ideológica y otros negocios dedicados a desinformar, a transmitir bulos, a boicotear la actuación política y democrática. Vamos a ver quiénes cumplen, por ejemplo, la exigencia de transparencia. Debo reivindicar lo que estamos al menos intentando desde infoLibre. Hemos avanzado antes de que se aplicara ese reglamento, hemos cumplido más allá incluso de los requisitos que establece, para que los lectores, los socios y socias, puedan conocer hasta el último detalle de quiénes somos, quiénes son nuestros accionistas, qué principios editoriales defendemos, qué declaración de intereses tenemos los directivos o de dónde vienen nuestros ingresos. Es fundamental para diferenciar lo que es periodismo de otros negocios que pueden o no ser legales y legítimos. Sin el apoyo de socias y socios, cada vez será más difícil que existan medios realmente independientes y comprometidos con la información veraz”.