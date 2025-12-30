Iberdrola, pionera en IA, consolida su liderazgo global en tecnologías digitales con una cascada de premios

Iberdrola ha cerrado el ejercicio con un balance sobresaliente de premios y reconocimientos que refuerzan su posición como una de las compañías energéticas más avanzadas e innovadoras del mundo. Los galardones recibidos, tanto en España como en mercados clave como Reino Unido y Brasil, avalan una estrategia coherente y sostenida basada en la digitalización, el talento, la inteligencia artificial y la excelencia operativa al servicio de la transición energética.

En el ámbito del talento y la reputación, el estudio Merco Talento España sitúa a la compañía como líder en Talento Digital, destacando su capacidad para generar impacto, conversación e interés en redes sociales. A este reconocimiento se suma el de mejor Reputación Digital, consolidando a Iberdrola como un referente en la gestión de su marca en el entorno digital y en su conexión con la sociedad.

La innovación orientada al cliente ha sido otro de los grandes pilares reconocidos. En Reino Unido, ScottishPower, filial de Iberdrola, ha recibido el premio a la Mejor Aplicación de Tecnología en los UK Customer Satisfaction Awards 2025 por Energy Insights, una herramienta que permite a los clientes comprender su consumo energético con un nivel de detalle sin precedentes, incluso por electrodomésticos, mejorando la transparencia y la experiencia del usuario.

La transformación tecnológica interna del grupo también ha sido ampliamente reconocida. Iberdrola ha recibido el Premio al Líder en Transformación Tecnológica y Plataformas Digitales de MF Talent, un galardón que distingue el éxito de las grandes compañías del IBEX 35 en sostenibilidad y tecnología, y que pone en valor el trabajo del equipo de IT en la digitalización de los negocios. A ello se suma el Premio Computing 2025 a la estrategia de modernización digital por el proyecto MoMa, que ha permitido una profunda renovación de los sistemas core de distribución y comercialización mediante tecnologías cloud.

La inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos de Iberdrola. El proyecto ¿Cómo pasar del reto de la IA al hábito? ha sido reconocido como la mejor iniciativa de IA en Comunicación Interna por el Observatorio de Comunicación Interna, mientras la iniciativa del Centro de IA IA con propósito, a la velocidad de la luz en Iberdrola o la Plataforma Inteligente de Evaluación de Ofertas con IA Generativa han sido premiadas en los enerTIC Awards 2025 por su impacto en sostenibilidad, eficiencia y competitividad.

En América Latina, Neoenergia, ha sido protagonista con múltiples galardones. La filial brasileña ha recibido el Premio Latam 2025 a la Mejor Estrategia en Business Intelligence y Data Analytics por su iniciativa Voz del Cliente 360, basada en inteligencia artificial generativa, además del Premio Conarec 2025 y el reconocimiento en los Premios ABT por su modelo cultural centrado en las personas y la excelencia en la atención al cliente.

El liderazgo de Iberdrola en digitalización y sostenibilidad se extiende también a las renovables y la movilidad eléctrica. Proyectos como QSolar, de digitalización del control de calidad en plantas fotovoltaicas, o EVBrain Smart Charging, desarrollado junto a BP para monitorizar más de 10.000 puntos de recarga, han sido reconocidos por su contribución a un modelo energético y de movilidad más limpio, eficiente y fiable.

Además, la compañía ha sido distinguida por el trabajo realizado desde el área de Tecnología de la Información (TI) en el gobierno del dato y la transformación del puesto de trabajo digital en los Premios CDO Spain & LATAM 2025 y los CIO 100 Awards Spain, mientras que su web corporativa ha sido elegida por segundo año consecutivo como la mejor de España y una de las diez mejores de Europa según Webranking 2025–2026.

Este extraordinario balance de reconocimientos se completa con el doble galardón concedido a Sergio Merchán, CIO Global de Iberdrola, en los enerTIC Awards 2025, donde ha sido distinguido como mejor directivo del sector energético y mejor directivo en general, un reconocimiento al liderazgo tecnológico que impulsa la competitividad y la sostenibilidad del Grupo.

En conjunto, los premios obtenidos dibujan el perfil de una Iberdrola que lidera la transición energética global no solo por su capacidad industrial, sino por su visión estratégica, su apuesta por la innovación y su compromiso con las personas y el futuro digital.