‘El infiltrado’, vuelve un elegante espía creado por Le Carré

Diez años después del estreno de El infiltrado, vuelven nuevos episodios con su protagonista, Jonathan Pine, el actor Tom Hiddleston. El equipo se ha tomado su tiempo para dar una nueva vida a lo que fue una afortunadísima adaptación de una novela de John Le Carré.

Uno de los novelistas sobre espionaje con más ventas, aprecio y adaptaciones a la pantalla se encuentra en el origen de esta interesante propuesta británica. En la primera temporada, ofrecida como esta en Prime Video, el tráfico de armas descrito en la novela pasó de Colombia a Oriente Medio.

Camuflarse entre los tipos malos

Entonces, el gerente de un hotel se ve involucrado en un crimen y es captado como espía por el MI6. Hiddleston se tenía que infiltrar en la organización de un carismático y letalmente peligroso Richard Roper, a quien daba vida Hugh Laurie, el doctor House, fan del novelista, que llegó a hacer un cameo en aquella versión de su obra producida por la BBC, antes de su fallecimiento en 2020.

En esta nueva entrega, que se cuenta en seis horas, Hiddelston sale de su latencia y vuelve a infiltrarse en una operación de tráfico de armamento. Esta vez la serie sí se desplaza a Colombia y vuelve otro clásico de espías, los dobles agentes en ambos bandos. Amigos entre los enemigos y enemigos entre los aliados.

Estrella de ‘Los vengadores’

Durante estos años, Tom Hiddleston se ha convertido en una estrella de Hollywood con su interpretación de Loki en las películas de Marvel Vengadores y con su propia serie.

Vuelve encantado a esta serie en la que Hugh Laurie es ahora productor. En declaraciones a FredCarpet, el actor desarrolla una interesante teoría sobre el género del espionaje: “De alguna manera creo que es nuestra versión del western” afirma sobre los británicos.

Ventajas del género del espionaje

Según afirma, las premisas sobre espías que todo el mundo acepta, permiten a la escritura “abordar temas muy profundos. El mundo del espía es acerca del sacrificio y la traición. Asuntos nobles. Trata sobre la identidad. Quién es la persona, en qué cree de verdad, qué le motiva para correr riesgos y sufrir”.

El guionista David Farr adaptó la novela y ahora resuelva un reto aun mayor, contar algo relevante de los personajes y el mundo a la altura de lo que contaba el reverenciado novelista.

Experto en la delincuencia internacional

Farr también es autor teatral, pero sus primeros pasos en televisión ya fueron en este género, en otra serie de la BBC, Spooks. Trabajó también en la serie McMafia, que explicaba magníficamente las redes mundiales de tráficos ilegales.

En esta ocasión ha colaborado con la directora Gerogi Banks-Davis, a cargo de las seis entregas. Entran en el reparto Indira Varma, de Juego de Tronos, Hayley Squires, protagonista de Adult Material o los actores españoles Unax Ugalde y Alberto Ammann.

En los papeles principales se incorporan Camila Morrone y Diego Calva que forman con el protagonista un peligroso triángulo. Hiddleston ha elogiado a AwardsRadar a su compañero, Calva.

Compañeros de tenis, compañeros de fútbol

“Me apasiona el tenis, verlo, jugarlo” dice el intérprete. “Cuando actúas con un gran actor como Diego, juegas con un gran tenista, puedes golpear donde quieras y te devolverá la pelota. Es un juego espontáneo, mágico, no puede ser encorsetado. Cada golpe es parte de una conversación que se va desenvolviendo en el momento”.

‘Las esposas cazadoras’, sexo, crímenes y diversión en la Texas republicana Ver más

Calva por su parte añade que es gran entusiasta del fútbol, y se necesita una directora, y un capitán que se pone el brazalete y dirige al equipo hacia el gol. Camilla y él son los nuevos jugadores y Tom Hiddeston el capitán, en su ejemplo.

Los dilemas de los infiltrados

Esta serie no esconde muchas sorpresas, gustará a quienes gusta el estilo británico, los agentes secretos, su tensión, sus dilemas morales y repasar algunas claves de los movimientos criminales en el mundo.

No reinventa el género, no llega a ser una cumbre en las historias siempre angustiosas de infiltrados, pero cuenta con un equipo solvente y un protagonista que rebosa clase. Imprescindible buscar en YouTube sus bailes cuando es invitado a algún programa de promoción para ver de lo que es capaz este espía a su pesar.