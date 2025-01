Hollywood llora la muerte de David Lynch: "Sus películas ya han resistido la prueba del tiempo"

El mundo del cine y la industria hollywoodiense lamentó este jueves la pérdida del polifacético director estadounidense David Lynch, un ser "radiante de luz" que el mundo echará de menos, según recoge EFE.

La actriz Naomi Watts, quien protagonizó su obra magna Mulholland Drive, dijo estar "con el corazón roto" tras la muerte de su mentor a los 78 años. "Me puso en el mapa. El mundo en el que había estado tratando de entrar durante más de diez años, reprobando audiciones a diestro y siniestro. Finalmente, me senté frente a un hombre curioso, radiante de luz, pronunciando palabras de otra época, haciéndome reír y sentirme a gusto", indicó en un mensaje en su cuenta de Instagram.

También el actor Kyle Merritt MacLachlan, quien encarna al agente Dale Cooper en el fenómeno Twin Peaks agradeció a Lynch por sacarlo de la oscuridad para trabajar junto a él. "Claramente vio algo en mí que ni siquiera yo reconocía. Le debo toda mi carrera, y mi vida en realidad, a su visión", escribió en redes sociales.

El cineasta Steven Spielberg quiso rendir homenaje a un "soñador singular y visionario que dirigió películas que parecían hechas a mano". "El mundo va a extrañar una voz tan original y única. Sus películas ya han resistido la prueba del tiempo y siempre lo harán", agregó en un comunicado recogido por Variety.

Estrellas como James Gunn, Colin Jost, Ron Howard, Kat Dennings, Patton Oswalt, Eli Roth, Judd Apatow se sumaron a las muestras de apoyo y mensajes que recuerdan su legado en el séptimo arte. "Me dio el mejor consejo que llevo a cada set de filmación: Mantén la vista en el donut, no en el agujero. El donut es tu creación, el agujero es la mierda que lo rodea y si no tienes cuidado, te puede absorber (...) Te amo David, te veo en mis meditaciones", dijo por su parte el cineasta estadounidense y amigo de Lynch, Eli Roth.