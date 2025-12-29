El Consello da Cultura y la Real Academia Galega quieren que Galicia entre en la Unesco junto a Cataluña y Euskadi

“Estamos trabajando en lograr que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de dos organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, la Unesco y la Organización Mundial del Turismo, algo que vamos a solicitar en los próximos días”. Ese anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el balance del año político que hizo hace unos días dejó fuera a Galicia, pero en la autonomía las visiones sobre esa exclusión son contrapuestas.

Mientras la Xunta no considera prioritario estar presente en las organizaciones internacionales sobre la cultura y el turismo, el Consello da Cultura Galega (CCG) y la Real Academia Galega (RAG) sí ven positiva para Galicia su participación.

Sánchez defendió que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Organización Mundial del Turismo (OMT) “como lo son muchos otros territorios de muchos otros países en el sistema multilateral”. En concreto, 12 miembros asociados en la Unesco y seis en la OMT.

Sánchez también avanzó que “mientras esto se tramita, lo que vamos a hacer es poner en marcha en ambas organizaciones una solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos dos territorios puedan desplegar las competencias, que las tienen, en materia cultural y también de turismo”.

Esas mismas competencias las tiene Galicia, con singularidades similares a las catalanas y vascas, pero la Xunta no considera prioritario seguir los mismos pasos. Según el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, “hay muchos problemas en España, todas las comunidades tenemos un montón de problemas, un montón de necesidades y un montón de peticiones, y a lo que se dedica el Gobierno de Pedro Sánchez es a intentar que el País Vasco y Cataluña estén en la Unesco”. Sin embargo, para la Xunta es “muchísimo más importante poder encontrar una solución a todos estos problemas antes de estar representados en un organismo internacional en el que nos sentimos representados por España, a pesar de la representación que pueda tener España en ese organismo”.

Frente a ese desinterés de la Xunta, el Consello da Cultura Galega, órgano estatutario encargado de velar por la cultura gallega, contesta a la consulta de Praza.gal sobre la cuestión señalando que Galicia “merece una representación” similar. “El Consello da Cultura Galega se extraña de la exclusión de la cultura gallega en el marco de la solicitud anunciada para que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la UNESCO y de la Organización Mundial del Turismo”, dice la institución, que añade que “la cultura gallega, con una identidad propia, con una lengua oficial y con un patrimonio secular, merece una representación equitativa a la de otras comunidades históricas en las esferas internacionales”. El CCG también dice recibir “con preocupación el anuncio y se procederá, a través de los canales ordinarios, a obtener una mayor información sobre el tema”.

Consultada también la Real Academia Galega, su presidente, Henrique Monteagudo, considera que “todo lo que sea darles presencia específica a la lengua y a la cultura gallega en foros internacionales como la Unesco sería una buena noticia en cuanto a que contribuiría a su visibilidad y reconocimiento”.

En cuanto al anuncio de la inclusión de Cataluña y Euskadi en la Organización Mundial del Turismo, Praza.gal también consultó sobre la cuestión al Clúster Turismo de Galicia, en cuyas manos la Xunta viene dejando incluso la planificación del sector. La entidad privada, considerada por el Gobierno gallego representativa del sector, considera que “en el contexto actual, esta no constituye una decisión prioritaria para el sector turístico, que afronta en estos momentos otros retos de mayor urgencia”. El clúster turístico añade que “en cualquier caso, este tipo de decisiones debería adoptarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes y debidamente justificados, atendiendo al interés general del sector”.