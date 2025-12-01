La familia Franco devuelve por decisión del Supremo dos estatuas expoliadas a la catedral de Santiago

Santiago de Compostela ha recuperado este lunes las dos estatuas románicas atribuidas al Mestre Mateo, el creador del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y que hace más de 70 años, en 1954, Carmen Polo, la mujer del dictador Francisco Franco, decidió llevarse a su residencia de verano, el pazo de Meirás en Sada (A Coruña).

Tras setenta años allí, las figuras han sido trasladadas esta misma jornada desde el pazo de Meirás hasta el Museo do Pobo Galego en dos cajas fabricadas especialmente para este desplazamiento y, a su llegada a la capital gallega, han sido inspeccionadas por los técnicos de Patrimonio en un acto abierto a la prensa.

Tras su recepción e inspección, el próximo día 11 de diciembre las estatuas serán expuestas al público para reivindicar no solo su valor como obras artísticas, sino como ejemplo de “memoria viva e historia colectiva”.

Así lo ha señalado la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, que ha asistido a la recepción y apertura de las cajas en las que llegaron las estatuas.

Para la regidora, este 1 de diciembre es una jornada “feliz” y de “celebración”, ya que supone una victoria contra esa “impunidad” que hasta ahora, cincuenta años después de la muerte del dictador, todavía continuaban teniendo los Franco.

“Que hubiese que esperar tantas décadas para recuperarlas da buena muestra de la impunidad con la que sobrevivió el franquismo entre nosotros”, ha enjuiciado la representante municipal.

La recuperación de las figuras, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, supone que “por primera vez” la familia Franco deba “devolver los bienes incautados” hace décadas.

Desde el Ayuntamiento de Santiago confían en que el “carácter pionero” de esta resolución tenga continuidad y permita que también se recuperen otros bienes, como la Casa Cornide en A Coruña o las pilas bautismales de Moraime, procedentes de Muxía, pero que eran empleadas por la familia Franco como maceteros en el exterior del inmueble de Meirás.

Sanmartín entiende, por tanto, que la vuelta de las figuras al emplazamiento del “que nunca debieron salir” debe suponer un “camino abierto para que luego otros bienes apropiados puedan ser restituidos a sus legítimos propietarios, el pueblo gallego”.

Proceso de recuperación

La lucha por recuperar las estatuas arrancó en 2017, con Martiño Noriega (Compostela Aberta) al frente de la alcaldía y tras pasar por varias instancias, finalmente en el verano de este año 2025 el Tribunal Supremo dictaminó que las estatuas eran propiedad del Ayuntamiento de Santiago y no de la familia Franco, como argumentaban los nietos del dictador.

La sentencia del Supremo considera probado que las dos figuras de los profetas Abraham e Isaac son las mismas que el consistorio compostelano adquirió en 1948 por 60.000 pesetas y que, seis años después, el entonces alcalde la ciudad envió al Pazo de Meirás, la residencia de verano del dictador “sin adoptar acuerdo alguno” y “por vía de hecho”, únicamente “movido por el deseo de complacer a la esposa del Jefe del Estado”.

También la Xunta de Galicia dio pasos para recuperar las figuras al declarar como bien de interés cultural (BIC), y por lo tanto de especial protección, nueve esculturas de la desaparecida fachada del Pórtico de la Gloria, atribuidas al Mestre Mateo, entre las que se encontraban las dos piezas en cuestión.

Ahora, las estatuas medievales de granito de la catedral de Santiago de Compostela permanecerán en el Museo do Pobo Galego -de titularidad municipal- al menos hasta el próximo mes de mayo para que la ciudadanía pueda visitarlas.

Su ubicación definitiva se decidirá en función de las opiniones y recomendaciones de diferentes expertos e historiadores que a lo largo de los próximos meses se reunirán en el Museo, que organizará numerosas actividades relacionadas con la memoria histórica para reivindicar este logro.

Con estas jornadas, el Ayuntamiento de Santiago quiere dar a conocer “la verdad de lo que fue todo este proceso” para que “se conozca y se difunda” con el objetivo de obtener, por fin, “justicia y reparación”.