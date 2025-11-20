Las estatuas del Pórtico de la Gloria devueltas por los Franco llegarán a Santiago el 11 de diciembre

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha confirmado este jueves que las estatuas del Mestre Mateo, que la familia Franco devolvió al Ayuntamiento compostelano por mandato del Tribunal Supremo, llegarán al Museo do Pobo Galego el próximo 11 de diciembre, informa EFE.

El pasado mes de junio el Tribunal Supremo condenó a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento compostelano las esculturas de Abraham e Isaac, procedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral, al estimar los recursos de casación e infracción penal interpuestos por el consistorio de Santiago.

Actualmente, las piezas se encuentran en el Pazo de Meirás (Sada) y el próximo día 11 de diciembre llegarán a Santiago de Compostela.

La regidora compostelana ha anunciado este acontecimiento en la jornada en la que se cumple medio siglo de la muerte del dictador y ha invitado a la ciudadanía a que se sume al acto de recepción de las estatuas, que volverán “por fin” a la capital gallega.

Para Sanmartín, esa jornada será un día “histórico”, por lo que invita a la ciudadanía a visitar las figuras en un “ejercicio de memoria histórica y de dignidad colectiva”.

Las dos estatuas, inspiradas en los personajes de Abraham e Isaac del Antiguo Testamento, fueron esculpidas por el Maestre Mateo en el siglo XII para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, pero acabaron en el Pazo de Meirás, un palacete del que Franco se apropió, según una sentencia que obligó a los familiares del dictador a devolver ese inmueble al Estado.

El pasado mes de julio, la familia Franco envió una carta al abogado del Ayuntamiento de Santiago para confirmar su intención de cumplir “de manera voluntaria y de manera total” la sentencia del Supremo.

Tras la devolución del Pazo de Meirás al Estado, los herederos de Franco solicitaron formalmente en 2021 a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia retirar de su interior las estatuas y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

Previamente, en 2019 la disputa por las estatuas del Mestre Mateo se resolvió ante la Audiencia Provincial de Madrid a favor de la familia Franco.