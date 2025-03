'Renacer del barro', el relato de las librerías arrasadas por la dana que no va a leer Mazón

"Seguimos cerradas. La única forma para empezar a funcionar, porque la gente nos quería hacer pedidos para ayudarnos, ha sido alquilando un despachito en un coworking de doce metros cuadrados. No es online como tal, tenemos la página en construcción, es más bien que la gente nos hace pedidos por redes sociales o correo electrónico y si es de Paiporta fenomenal y, si no, se lo hacemos llegar por correo. Nunca habíamos hecho envíos, pero tienes que adaptarte a las circunstancias, trabajando bajo pedido, sin un espacio abierto donde los lectores puedan acudir a ojear libros".

Sirva este testimonio de Eva Vázquez, librera de La Moixeranga de Paiporta, para hacernos una idea de la larga travesía del desierto que todavía andan transitando las librerías arrasadas por la DANA del pasado mes de octubre en Valencia. De la suya, en particular, "no quedó nada, se la llevó entera" el agua, y cinco después siguen batallando con el seguro, que les sigue pidiendo más documentación. "Nos dijeron que a últimos de febrero estaba todo cerrado, pero seguimos así. Estamos luchando porque nuestra ayuda gorda al final tiene que ser del seguro que teníamos de la empresa", relata a infoLibre.

"Es desesperante, pero no tenemos otra, somos dos chicas jóvenes que no nos vemos en otro puesto de trabajo", prosigue, explicando que después de poder hacer un cese de actividad de tres meses, desde el 1 de febrero tuvieron que volver a darse de alta en autónomos porque "te obligan a moverte, a pagar tus impuestos". Batallando como buenamente pueden, han empezado las obras de reconstrucción de su establecimiento gracias a las donaciones particulares, las ventas que van haciendo, las ayudas del Gremi de Librers de Valencia y las que van llegando de las administraciones. "La gente te dice 'siento que sea poquito', pero por pocas ayudas que vayas recibiendo al final son muchas y es lo que te ayuda a reconstruir la librería", destaca, apuntando a finales de abril o la primera semana de mayo como el momento del calendario para la ansiada reapertura.

Como parte de ese mucho que se construye de tantos poquitos está Renacer del barro (Now Books / Ara Libres), el libro solidario con las librerías valencianas afectadas por la DANA, cuyos beneficios se destinan a la iniciativa del Gremi de Llibrers de València Tornem a la vida a les llibreries. Un libro que se convierte así en herramienta de ayuda, que ha recaudado hasta ahora 43.500 euros en sus tres ediciones -se acaba de lanzar la cuarta- en catalán y que al fin está también ya disponible en castellano. "Cuando se sufre algo así se necesitan recursos económicos y también saber que no está sola. La idea era recaudar dinero cuanto antes y que los libreros sintieran el calor de la gente", resume el editor del título, Joan Carles Girbés.

Renacer del barro es una propuesta coral y solidaria, con textos originales de autores, periodistas e intelectuales valencianos de referencia que combina vivencias y testimonios de los momentos más dramáticos con el análisis de las causas y las consecuencias del desastre. Una propuesta plural que busca memoria, justicia y reparación. Han participado: Pasqual Alapont, Xavier Aliaga, Manuel Baixauli, Vicent Baydal, Vicent Borràs, Núria Cadenes, Esperança Camps, Paco Cerdà, Ricard Chulià, Mercè Climent, Martí Domínguez, Zahia Guidoum, Víctor Maceda, Gemma Pasqual y Ferran Torrent. La portada es obra de Cristina Durán, ilustradora, que perdió su estudio por la DANA. El prólogo es del editor Joan Carles Girbés.

Todos los beneficios por la venta de este libro van íntegros a las librerías Somnis de Paper y Librolandia, de Benetússer; Bufanúvols, de Catarroja; La Moixeranga, de Paiporta; Pasarella, de Picanya y Paiporta; Libro Ideas, de Aldaia; Samaruc y La Casa de Paper, de Algemesí; Esplai, de Alcudia, y Lazarillo, de Albal. "En este tiempo, hay algunas que ya han abierto, porque las afectaciones fueron muy diferente", explica Girbés, que pone como ejemplo de superación y cooperación el caso de Somnis de Paper, que está funcionando en un puesto del mercado municipal cedido por el ayuntamiento que antes era una carnicería. "Han ido incluso autores muy famosos a firmar libros al mercado", apostilla.

La gestión de la DANA por parte de la administración autonómica y sus efectos permea también las páginas de Renacer del barro. Lo hace en todos los textos, con títulos como Tengo la necesidad de ensuciarme, ¿Solo el pueblo salva al pueblo?, Vísceras y barro: dietario de una tragedia, o 20 horas y 11 minutos, que detalla con exactitud de horarios todo lo que fue sucediendo aquel 29 de octubre. Se convierte de esta forma el libro en un necesario ejercicio de memoria casi en tiempo presente, impreso negro sobre blanco en papel, mientras los dirigentes políticos tratan de apoderarse del relato, con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el centro de la diana de las excusas y las mentiras.

Es así como este libro, elaborado con tanta urgencia, deja de ser algo que podría haberse quedado en efímero, para trascender y pasar de mano en mano, llevando la verdad a multitud de hogares de todo el país. "Y cada vez que pasan más semanas lo veo más necesario, precisamente por el relato que hace" en contraposición a aquellos primeros momentos de descontrol absoluto, "cuando al mismo tiempo se estaba gestando este libro entre tantísimos bulos y fake news". "Renacer del barro contiene un poco de todo porque había muchas sensaciones diferentes, pero el paso del tiempo realmente le asienta mucho como lo que es, porque al final nos van a intentar hacer creer cosas diferentes a las que pasaron, a pesar de que lo que se vio y se vivió fue muy concreto y muy real, y eso es lo que plasma el libro", defiende.

El accidente del metro de Valencia consiguieron taparlo, pero esto no porque es muy grande y afecta a decenas de miles de personas. Pero si pudieran lo taparían Joan Carles Gibrés

Y prosigue: "Luego habrá mil relatos o mil maneras de intentar cambiar aquello, de que lo percibamos como algo distinto a lo que fue, pero el relato de Nuria Cadenas -20 horas y 11 minutos- es realmente espeluznante porque te va contando en paralelo qué pasaba y qué estaba haciendo el presidente de la Generalitat prácticamente minuto a minuto mientras iba muriendo gente. Después podremos hacer mil relatos, pero eso es lo que pasó. Hay testimonios de gente que fueron a comprar al centro comercial y acabaron viendo cadáveres flotando por la calle. Eso no lo podemos olvidar porque, si lo hacemos, queda en una pelea política cuando realmente hay mucha gente que ha sufrido y ha habido muchas pérdidas humanas. Lo vivimos con el accidente del metro de Valencia, que aquello consiguieron taparlo, pero esto no porque es muy grande y afecta a muchísima gente, a decenas de miles de personas, pero si pudieran lo taparían".

Un libro repleto de "vivencias en primerísima persona", remarca Vázquez, defendiendo la pertinencia de haberlo escrito "en caliente para que no se olvide" todo lo que han pasado los ciudadanos de la zona. "Cuando alguien diga que la DANA no ha sido para tanto, aquí tiene este libro para que lea cómo es vivirlo en primera persona. Hemos pasado muchas penurias, y este libro está muy bien para que no se nos olvide, para que cuando alguien tenga un vago recuerdo de que no fue para tanto, pueda leerlo y comprobar que sí lo fue. Ahora que todo es digital hay muchas cosas que se pierden, pero no este libro", sentencia. Y Gibrés termina con un mensaje de esperanza: "Lo bonito es que todas las librerías afectadas abrirán. Algunas ya lo han hecho y, las que no, lo harán. Todas se se salvarán, renacerán, están activas ya o lo estarán lo más pronto posible. Ninguna cierra definitivamente, algo que en momentos así es una tentación, porque es empezar de cero, con nuevas deudas, préstamos y muchos problemas".