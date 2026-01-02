Como las meigas, diputados novelistas y poetas haberlos haylos... pero pocos

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, resultaba más que habitual ver en las Cortes Generales a eminencias del pensamiento de cada momento. Científicos, filósofos, doctores, ingenieros, escritores... todos encontraban su lógico acomodo en 'la casa de la palabra', como por un tiempo se conoció coloquialmente al Congreso. Benito Pérez Galdós, Rafael Alberti, Miguel de Unamuno, José Echegaray, María Lejárraga, Francisco Azorín, José de Espronceda, Clara Campoamor, Vicente Blasco Ibáñez, José Ortega y Gasset, Margarita Nelken, Juan Varela...

Las mentes más preclaras de su tiempo, vaya. Un panorama bien diferente al actual, en el que no abundan precisamente los intelectuales de renombre, ni tan siquiera los diputados o senadores sencillamente con inquietudes creativas relacionadas con la escritura (tuiteros sí que hay muchos, eso sí). Los hay que escriben ensayos políticos, jurídicos o económicos relacionados con su actividad profesional, y las memorias de dudosa relevancia son un clásico editorial. Pero eso tiene poco o nada que ver con la literatura.

"Si los periodistas hacéis una encuesta preguntando a los políticos un detallito tonto sobre El Quijote, ya verás como ninguno de ellos acierta, aunque te digan que lo han leído", planteaba con socarronería días atrás a infoLibre la escritora y vicedirectora de la RAE, Carme Riera. "Yo no les he visto nunca leyendo o con un libro en la mano", añadía todavía, con más pena que comedia.

Pero el caso es que, en este páramo cultural que atravesamos en las Cortes, novelistas e incluso poetas haberlos haylos. Como las meigas o, ya que nos ponemos, como los gamusinos (o los unicornios). Alguno hay. Como el diputado del PSOE por Cáceres César Ramos, quien tras obras técnicas como Democracia Hacker (Algón Editores, 2013) y Manifiesto por una izquierda digital (Clave Intelectual, 2020), se ha lanzado a la novela con Me robaron el futuro (Punto Rojo, 2025), una ficción en la que con el subtítulo de Manual para sobrevivir en un mundo dominado por la inteligencia artificial, imagina lo que está por venir de la mano del algoritmo.

Licenciado en Historia del Arte, el diputado del PP y miembro del comité de dirección de Feijóo, Jaime de los Santos, combina sus airadas declaraciones públicas con una sensibilidad literaria que le ha llevado a publicar ya dos novelas. A saber: Si te digo que lo hice (Espasa, 2022), una historia sobre el amor no sentido, no expresado, nunca vivido; y El evangelio según Caravaggio (Contraluz, 2025), una aproximación al genio barroco a través de los ojos de uno de los grandes pensadores del siglo XX, Pier Paolo Pasolini.

María Sáinz Martín lleva más de treinta años desarrollando una extensa carrera como docente, doctora, investigadora, activista feminista, directiva, humanista científica y, desde 2024, diputada del PSOE por Madrid. A todas estas facetas suma su pasión por la escritura, que le llevó a publicar Los raíles del corazón verde (Huerga & Fierro, 2023), un poemario que "nos habla de una niña que se escabulle de lo previsto y combina ciencia y poemas de un modo natural", tal y como destaca en el prólogo Carmen Calvo.

Carlos Floriano lleva desde 2003 siendo senador o diputado del PP. Precisamente coincidiendo con su último regreso al Congreso se estrenaba como novelista con Tan terrible es el odio (Almuzara, 2023), un relato en el que el oficio de vivir se convierte en la mayor de las hazañas para Joaquín González Cumbreño, un liberal elegido diputado a Cortes por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) en las elecciones de febrero de 1936, que es secuestrado en agosto de aquel mismo año por un grupo de milicianos en su propia casa delante de su familia y de Ángeles, su asistenta y fiel amiga.

Llegados a este punto, nos alejamos de la Carrera de San Jerónimo para encontrarnos en Estrasburgo con el eurodiputado (y diputado hasta 2024) del PP Esteban González-Pons. Un caso singular, pues su vocación como escritor le ha llevado a firmar novelas tan pasionales y románticas como Ellas (Espasa, 2020), "un álbum de fotos de mujeres cuyas páginas se pasan con manos de niño", según la sinopsis; El escaño de Satanás (Espasa, 2023), en la que se descubre en el sótano del Congreso la tumba de una dama sin rostro ni nombre, con una historia de amor imposible entre políticos de fondo; y Libro de pecados (Espasa, 2025), en el que, de nuevo según la presentación de la editorial, "dos animales políticos son arrastrados por una pasión amorosa solo pueden acabar devorándose el uno al otro".

Diputada por Barcelona con En Comú Podem desde 2016 hasta 2023, Mar García Puig es filóloga, editora, política, columnista y también escritora. Novelista, concretamente, disciplina en la que debutó con La historia de los vertebrados (Random House, 2023), una novela sobre la ansiedad y el poder sanador de las historias de las mujeres que nos precedieron, así como un viaje por heridas personales y luchas universales a través del arte y la literatura. Una historia de ficción inspirada en su propia experiencia como diputada y madre que ganó el Premio Ciutat de Barcelona 2023.

Mucho más prolífica es la producción literaria de Marta Rivera de la Cruz, actualmente teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, fue diputada del PP hasta 2024. Licenciada en Periodismo, ha publicado ensayos, cuentos, libros de viajes o títulos infantiles y juveniles. También una decena de novelas, entre las que destaca En tiempos de prodigios (Planeta, 2006), con la que fue finalista al Premio Planeta. Con Que veinte años no es nada (Algaida, 1998), ganó el Premio Ateneo Joven de Sevilla de Novela. La más reciente es Nosotros, los de entonces (Planeta, 2016).

También muy fecunda es la obra de Sofía Castañón, una poeta metida en política que acabó como diputada de Podemos por Asturias en las elecciones generales de 2015. En su escaño se mantuvo hasta 2023, compaginando sus diferentes facetas creativas, entre las que también se encuentra la de directora de documentales. Entre sus poemarios más destacados encontramos Animales interiores (Ediciones Trabe, 2007), Premio Asturias Joven), Últimas cartas a Kansas (La Bella Varsovia, 2008), Premio Pablo García Baena, o Prohibido silbar (Baile del sol, 2014).

Diputado hasta 2023, el 'popular' Mario Garcés Sanagustín, jurista y escritor que comenzó su andadura literaria con Relatos desde el avión (Ediciones Mira, 2013), para darse a conocer al público en general con Episodios extraordinarios de la Historia de España (Ediciones B, 2015). Posteriormente publicó otros títulos como El Antipríncipe (Reino de Cordelia, 2017), La huella española en la Ruta 66 (Pinolia, 2021) o la novela histórica Últimos días en Trípoli (Pinolia, 2023). Ha participado también en libros colectivos de relatos con autores como Lorenzo Silva, Zoé Valdés o Antonio Colinas.

Las circunstancias también llevaron a Oriol Junqueras —diputado nacional por ERC durante unos fugaces meses de 2019— a desarrollar su faceta literaria en Cuentos desde la prisión (Ara Llibres, 2019), que no es otra cosa que un compendio de historias que escribió para sus hijos Lluc y Joana durante el tiempo que estuvo encarcelado. "Lejos de caer en la trampa del desánimo, Oriol da respuesta a los mágicos interrogantes de la infancia y escribe a sus hijos Lluc y Joana para explicarles las maravillas del mundo. Y lo hace con la misma ternura que si les hablase al oído", afirma Pep Guardiola en el prólogo.